El Colegio de Abogados del Uruguay rechazó actuación de abogados condenados por maniobras con accidentes de tránsito

El Colegio de Abogados del Uruguay rechazó la actuación de los abogados que fueron condenados por asociación para delinquir, cohecho calificado y uso indebido de información privilegiada en la causa que investiga una red integrada con abogados, policías y personal de la salud para captar clientes víctimas de accidentes de tránsito y cobrar una parte del seguro por accidente, que por ley les corresponde.

En el comunicado difundido este lunes, el Colegio de Abogados señaló que la abogacía “es, ante todo, una profesión de servicio hacia las personas y la justicia”, que implica la obligación de “actuar con probidad, lealtad, independencia, irrenunciable compromiso hacia quien consulta, en defensa de los intereses del cliente y respeto absoluto al ordenamiento jurídico”.

Además, señalaron que “el debate ético relativo al comportamiento de los profesionales es y debe ser independiente del alcance de la Justicia Penal” y recordaron que el Código de Ética para la Abogacía Nacional “expresamente reprocha la conducta de dirigirse, aun por terceros, a ‘víctimas de accidentes o catástrofes que carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado por encontrarse en ese momento sufriendo una reciente desgracia personal o colectiva, o a sus herederos o causahabientes’”.

“La ética no es un complemento del ejercicio profesional: es su esencia misma. Por ello, estas prácticas reconocidas por sentencia firme son incompatibles e inaceptables con el ejercicio de la abogacía”, agregaron.

En el comunicado, el Colegio de Abogados reivindica el trabajo diario de “esos abogados y abogadas que dignifican la abogacía nacional y que día a día en su apasionada defensa enaltecen los valores y principios de la profesión”.