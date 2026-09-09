El excanciller Francisco Bustillo declarará este miércoles en Fiscalía por denuncia de Carolina Ache

La denuncia, que fue presentada en diciembre, también abarca a los senadores Sergio Botana y Sebastián da Silva.

La fiscal de Flagrancia de 7º turno, Natalia Altez, convocó a declarar en calidad de imputado al excanciller Francisco Bustillo, por la denuncia que realizó la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, por difamación e injurias, según informaron a la diaria fuentes judiciales.

La denuncia de Ache fue presentada en diciembre de 2025 también contra el senador del Partido Nacional Sergio Botana y su par Sebastián da Silva por declaraciones públicas realizadas principalmente luego de su designación como embajadora de Uruguay en Portugal.

Bustillo fue denunciado por sus declaraciones en el programa Malos pensamientos, el 31 de octubre, y en El País el 30 de noviembre, en las que el excanciller atribuye responsabilidad en la entrega del pasaporte de Marset a Ache.

Bustillo dijo que Ache tenía bajo su mando a la Dirección de Asuntos Consulares de la Cancillería, lugar en el que se tramitó el pasaporte, y que “nunca les había trasladado la inquietud de Maciel”, en referencia a la advertencia de que Sebastián Marset era un “narco pesado”.

Para la exsubsecretaria existe una estrategia de responsabilizarla por la entrega del pasaporte y el ocultamiento sobre la información que había sobre Marset, cuando de la investigación penal y administrativa se desprende que “la cónsul, el embajador y la Dirección de Asuntos Consulares manejaban la información de que el solicitante del pasaporte era un narcotraficante”.

La denuncia menciona también varias declaraciones de Botana hechas entre el 14 de octubre y el 16 de diciembre, entre ellas las realizadas a la diaria Radio, en las que dijo que Ache se reunió tres veces con el abogado de Marset, quien agregó que “Ella con alguien arregló”.

En cuanto a Da Silva, la denuncia señala varias expresiones del senador entre mayo y octubre de 2025, una de ellas en la que hace referencia a que la ahora embajadora “no necesita trabajar”. “¿Quién puede llegar a contratar a una mujer que debe haber grabado 40 o 50 horas a un superior a cara descubierta? Son personalidades complejas”, señaló Da Silva en rueda de prensa.

Además, en otras declaraciones planteó que Ache “primero, no tuvo discernimiento en temas importantes, después, actuó con secretismo, después, espió a sus superiores durante semanas para favorecerse a ella”.