La exvicecanciller Carolina Ache presentó una denuncia por difamación e injurias contra el senador del Partido Nacional (PN) Sebastián da Silva, el senador Sergio Botana y el excanciller Francisco Bustillo por declaraciones públicas en su contra, realizadas, en su mayoría, luego de conocerse su designación como embajadora de Uruguay en Portugal, según informó El Observador y confirmó la diaria con fuentes allegadas a la causa.

Concretamente, la denuncia apunta a varias declaraciones de Botana hechas entre el 14 de octubre y el 16 de diciembre, entre ellas las realizadas a la diaria Radio, en las que dijo que Ache se reunió tres veces con el abogado de Marset. “La figura ahí es la embajadora del Frente Amplio Carolina Ache. ¿Quién arregló todo entonces? Ella con alguien arregló”, sostuvo el legislador del PN.

Declaraciones similares había realizado en rueda de prensa el 14 de octubre cuando dijo que Ache fue “la que empezó todo este proceso de Marset”. “Marset no se escapó de la cárcel, a Marset lo largaron”, señaló Botana en canal 5, agregando que el pasaporte “se lo dio este gobierno”, y aludió a Ache.

Fuentes allegadas a Ache señalaron a la diaria que las afirmaciones de Botana son “graves e injuriosas” y que resultan falsas en virtud del archivo de la causa que investigó responsabilidad penal en el caso de la entrega del pasaporte. Destacaron que Ache no negoció ni tuvo la iniciativa de entregar el pasaporte, señalando que el proceso de otorgarlo le corresponde al Ministerio del Interior, aun cuando Ache advirtió sobre la situación a sus superiores en Cancillería. Además, negaron que se haya reunido tres veces con el abogado Alejandro Balbi.

En cuanto a las declaraciones de Da Silva, Ache denuncia tres declaraciones públicas del senador realizadas en noviembre de 2023, unos días después de la declaración que culminó con la renuncia del canciller Francisco Bustillo, el ministro del Interior Luis Alberto Heber y el asesor de Presidencia Roberto Lafluf. “Diga que no necesita trabajar, porque ¿quién puede llegar a contratar a una mujer que debe de haber grabado 40 o 50 horas a un superior a cara descubierta? Son personalidades complejas”, señaló Da Silva en rueda de prensa.

Entre mayo y octubre de 2025, Da Silva realizó otras declaraciones vinculadas a su designación como embajadora en Portugal: “Carolina Ache, primero, no tuvo discernimiento en temas importantes, después, actuó con secretismo, después, espió a sus superiores durante semanas para favorecerse a ella”.

Otro de los puntos denunciados son las declaraciones de Da Silva realizadas el 16 de octubre en Canal 5, donde menciona que los hijos de Ache fueron cambiados de colegio para favorecerse curricularmente ante la designación de Ache como diplomática. Las fuentes señalaron que fue sólo un hijo que se cambió y calificaron como “especialmente grave y reprochable” que un senador haya identificado y expuesto públicamente a menores de edad, “poniendo en riesgo su seguridad personal y emocional”.

En cuanto a las declaraciones de Bustillo, Ache denunció sus dichos en el programa Malos Pensamientos, el 31 de octubre, y en El País el 30 de noviembre, en los que el excanciller atribuye responsabilidad en la entrega del pasaporte de Marset a Ache, señalando que tenía bajo su mando a la Dirección de Asuntos Consulares de la Cancillería, lugar en el que se tramitó el pasaporte. Además, Bustillo dijo que ninguno de los funcionarios consulares sabía quién era Marset. “Entre otras cosas porque Carolina Ache nunca les había trasladado la inquietud de Maciel”.

En su defensa, Ache plantea ante la Justicia que Bustillo busca responsabilizarla del proceso y destaca que, tanto en la investigación penal como en la administrativa, quedó acreditado que “la cónsul, el embajador y la Dirección de Asuntos Consulares manejaban la información de que el solicitante del pasaporte era un narcotraficante”.

También calificaron como “una provocación” la publicación en X de la senadora Graciela Bianchi, quien dijo sentirse “discriminada” por no haber sido denunciada. “Fui la primera que dijo que fue un pago de favor”, señaló Bianchi en referencia a la designación en Portugal, y aludió al artículo 112 de la Constitución, que plantea que los legisladores “jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones”.

Desde el entorno de Ache señalaron que la decisión de realizar la denuncia busca defender su “honor, reputación y decoro personal y profesional”, y agregaron que la exvicecanciller “se encuentra siendo objeto de una verdadera persecución política”, a través de “la reiteración sistemática de imputaciones ya pública y formalmente desmentidas”.