Sindicato de la Guardia Republicana cuestionó operativo del clásico y exhortó a la AUF a adoptar “medidas ejemplarizantes”

Un enfrentamiento entre hinchas y policías terminó con cuatro efectivos heridos y cinco personas detenidas; desde el sindicato denuncian que la gestión de Negro “no logra garantizar las condiciones mínimas de seguridad”

La Unión de Policías de la Guardia Republicana (UNIPOLGR) difundió un comunicado este lunes en el que repudia los “graves acontecimientos” ocurridos en la tarde del domingo en el estadio Campeón del Siglo tras la disputa del partido clásico entre Peñarol y Nacional y exhorta a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a adoptar “medidas ejemplarizantes contra los clubes y responsables” de episodios de violencia en el deporte.

Según consignó Subrayado con base en un video captado por un dron de la Policía, un grupo de hinchas de Peñarol cargó contra un grupo de efectivos de la Guardia Republicana, a los que atacaron con pirotecnia, piedras y otros objetos. Las imágenes también muestran cómo diferentes personas acceden a una habitación oculta dentro del estadio que, de acuerdo con el citado medio, había sido adaptada para ocultar una serie de elementos prohibidos. Producto del enfrentamiento, cuatro policías resultaron heridos.

De igual manera, y según comunicó el Ministerio del Interior este lunes, cinco personas fueron detenidas: tres continúan a disposición de la Justicia, mientras que un adolescente “fue puesto a disposición de la Fiscalía de Adolescentes de primer turno, que dispuso su entrega a un adulto responsable bajo recibo”, y un hombre de 37 años fue condenado a siete meses de prisión, sustituibles con libertad a prueba.

En el comunicado se denuncia que los hechos del domingo se enmarcan en “una situación que se repite y que pone en riesgo la integridad física” de los efectivos policiales. Desde UNIPOLGR recordaron que el ministro del Interior, Carlos Negro, había catalogado a la Jefatura de Policía de Montevideo como la encargada del operativo, y, en ese sentido, cuestionaron las declaraciones del jefe de Policía, Alfredo Clavijo, que sostuvo que el operativo desplegado el domingo fue “normal”.

“¿Cómo puede calificarse de ‘normal’ un operativo en el que resultan policías lesionados?”, pone en tela de juicio el comunicado, en el que además se denuncia el hecho de que Clavijo no se refirió “a los funcionarios policiales afectados” entonces, “como si su integridad y su sacrificio fueran un dato menor”.

En contraste, desde el sindicato consideraron que nuevamente “falló la seguridad”, así como también las “cuestiones básicas de previsión”, por lo que “los policías quedaron expuestos”. “Seguimos siendo rehenes de la AUF, mientras se permite que los intereses del espectáculo se impongan sobre la seguridad pública. Y seguiremos siendo rehenes mientras la AUF no adopte medidas ejemplarizantes contra los clubes y responsables cuyos hinchas protagonizan estos hechos y mientras no se avance en una legislación que establezca penas severas para quienes atenten contra funcionarios policiales”, enunciaron.

Desde UNIPOLGR advirtieron que “si quienes agreden a la Policía no enfrentan consecuencias reales y contundentes”, episodios como el de este domingo “van a seguir ocurriendo una y otra vez”. Por ello, denunciaron a la gestión de Negro como “negligente” y acotaron que esta “no logra garantizar las condiciones mínimas de seguridad para quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía”.

Así, y dado que “la vida y la integridad de los policías están en riesgo las 24 horas del día”, el sindicato instó a “que se determinen las responsabilidades correspondientes, que se investiguen las fallas ocurridas y que se adopten medidas concretas”. “Los policías no pueden seguir siendo el eslabón más débil de un sistema que prioriza el espectáculo por encima de la seguridad. La vida de un policía vale. La agresión a un policía no puede quedar impune”, concluye el comunicado.