Dedicarle el número de marzo a la lucha de las mujeres es un gesto obvio, pero en los últimos dos meses el sentido de la efeméride tomó otro espesor. La asunción de Trump rodeado de sus tecnobros, varones del mundo tecnológico y empresarial, sus declaraciones transfóbicas y, sobre todo, sus decisiones, que ya están teniendo consecuencias en millones de vidas de mujeres y feminidades diversas dentro y fuera de Estados Unidos, mandaron un mensaje claro al mundo: esta es y será una época de supremacía blanca y masculinista. Otra más. Días después, su copión del sur, Milei, dedicó gran parte de su discurso en el Foro de Davos a hablar en contra de la inexistente “ideología de género” (expresión inventada por la Iglesia católica) y de la diversidad sexual con una catarata de odio y datos falsos. Trump y Milei, pero también Bukele en El Salvador, Meloni en Italia y Vox en España (y la lista sigue y se multiplica en el norte y en el sur, en Occidente y en Oriente), han declarado enemigas públicas a las mujeres y las diversidades que reivindican sus derechos. Suele decirse que esto es una reacción, el famoso backlash, un latigazo disciplinador después de tanto #MeToo, marea verde, Ni Una Menos, lenguaje inclusivo e identidades de género múltiples. Hay quienes, incluso dentro de sectores autopercibidos progresistas, dicen que se nos fue la mano, que fuimos demasiado feministas. Si en los últimos años se ganó alguna pulseada fue, sobre todo, la discursiva y la simbólica (rápidamente cooptada por el mercado), pero las desigualdades entre los géneros, atravesadas por el racismo y la clase, siguen siendo insólitas.

Este es un número con muchos perfiles y no es casualidad. Son historias singulares de mujeres uruguayas que abrieron caminos colectivos, como Elena Fonseca, nuestra feminista tan querida, que murió en diciembre de 2024 y dejó un legado aún insospechado. Sofía Pinto Román conversó con compañeras y sus hijas, para retratarla en “Elenota”. También aparece perfilada por Patricia Pujol Echeverría y Carolina Bas Lemos la fotorreportera Nancy Urrutia, en “El cuerpo y la mirada”. Por su parte, Tamara Silva Bernaschina viajó a Colonia para entrevistar a la primera mujer trans en hacerse una operación de reasignación de sexo en nuestro país y escribió “La posibilidad de Clara”, en tanto que Patricia de Esteban cuenta la historia, que recién empieza, de Fernanda Rodríguez, la segunda jocketa profesional.

Pero más allá de las trayectorias individuales, las luchas de las mujeres siempre fueron en red y así lo muestran el reportaje de Carla Alves “Las guardianas”, sobre defensoras territoriales y ambientales, y el fotorreportaje de Alessandro Maradei “Podemos juntas”, sobre una cooperativa de agricultoras en San José.

Desde el arte, la escritora peruana Gabriela Wiener escribe sobre Sudakasa, un refugio creativo para escritoras mujeres y migrantes en España, y la argentina Betina González reivindica nuestro derecho al enojo, tanto en la literatura como en la vida. Por su parte, Lalo Barrubia da vida a un personaje femenino que se construye su propia casa en un balneario en su novela Sobre esta tierra, de la que publicamos un capítulo, y Lila Gianelloni escribe “La educación sentimental”, un cuento sobre cómo las mujeres nos moldeamos, también, a través de los silencios.

Y, para terminar donde empezamos, Wendy Gosselin escribe, en “Un mundo sin hombres”, una propuesta de mujeres estadounidenses heterosexuales importada de Corea: no vincularse más con hombres, mientras que Felicia Kornbluh cuenta cómo su madre, una abogada feminista, fue una de las impulsoras del aborto legal en Nueva York en 1970, un precedente para el fallo de la Corte Suprema Roe contra Wade, revocado en 2022, que muestra que nuestra historia está hecha de avances y retrocesos. Así que a no desesperar: así como la lucha de las mujeres y las diversidades no empezó en 2015, tampoco se va a terminar con estos neofascismos. Porque estuvimos siempre, porque acá estamos.