Ceremonia de los Bartolomé Hidalgo y otras actividades de la Feria del Libro para el fin de semana

Durante la 48.ª Feria Internacional del Libro de Montevideo, 2 de octubre, en el atrio de la Intendencia de Montevideo.

Este sábado a las 19.00 en la sala Azul del Palacio Municipal (18 de Julio y Ejido) comenzará la ceremonia de entrega de los Premios Bartolomé Hidalgo a lo mejor de la literatura uruguaya en diversas categorías. Las ternas finalistas fueron anunciadas en el lanzamiento de la Feria del Libro. El evento contará con la conducción de Sofía Romano, quien también está en el stand de la diaria Radio realizando entrevistas con figuras y protagonistas de la feria, todos los días de 17.30 a 20.30.

Antes, a las 16.00, en la sala Dorada, las encargadas del proyecto Las fracasantes estarán explicando la idea en torno a su editorial. A las 17.00, en la sala Roja, el veterano periodista Samuel Blixen presentará De miserias y osadías y Rubén Olivera hará lo propio con Cuando el pasado deja de ser presente.

A las 18.00, en la sala Marosa, Valeria Tanco presentará Ángeles en la tormenta, de Jorge Bertullo, ganador del Premio Nacional de Literatura en la categoría Inédita el año pasado. A las 21.00, Claudio Invernizzi estará acompañado por Juan Manuel Petit y Milton Fornaro para presentar su novela Ya ni siquiera miraba las puertas.

El domingo, dos momentos de firmas de libros: a las 16.00 el historietista Nico Peruzzo estará en el stand de Planeta y a las 17.00, en el de Hum, Martín Bentancor llega con su novela Dos amigos. A las 19.00, en la sala Dorada, el periodista y escritor Jaime Clara presenta los cuentos de Cambio de hora. A la misma hora, pero en el Espacio Marosa, Daniel Mella, Lalo Barrubia y Gabriel Richieri presentan el proyecto Escuela de Poeta.

También a las 19.00 se presenta Las inocentes, la nueva novela de Lorena Spatakis. La acompañarán Yanina Vidal, Martín Lasalt y Sebastián Miguez Conde, en la sala Roja.