Se conocieron los nominados a los premios Bartolomé Hidalgo 2026 a lo mejor de la literatura uruguaya

Como cada año, en la inauguración de la Feria Internacional del Libro se dieron a conocer las nominaciones de los premios Bartolomé Hidalgo, que organiza la Cámara Uruguaya del Libro (CUL). La ceremonia de entrega será el sábado 10 de octubre a las 19.00 en la sala Azul del Palacio Municipal.
Estas son las ternas que estarán compitiendo por los reconocimientos en las diferentes categorías:
Poesía
- La morada del canto, de Jorge Arbeleche (Linardi y Risso)
- SΩ, de Héctor Bardanca (Yaugurú)
- Andenes, de Tatiana Oroño (Estuario Editora)
Jurado: Silvia Guerra, Regina Ramos y Luis Bravo.
Crónica e investigación periodística
- Pacto de silencio, de Leonardo Haberkorn (Planeta)
- Instrucciones para las ruinas, de Ana Fornaro (Estuario Editora)
- De naufragios y tesoros en las costas de Maldonado, de Juan Antonio Varese (Aguilar)
Jurado: Azul Cordo, Guillermo Draper y Carlos Tapia.
Divulgación académica
- La marca de lo inhumano. Filosofía del estigma social, de Gustavo Pereira y Helena Modzelewski (Fundación de Cultura Universitaria)
- Des-cubrir China, de Daniel Barrios (Fundación de Cultura Universitaria)
- Nuevas poblaciones en la Banda Oriental 1780-1805, de Francisco Ollero Lobato, William Rey Ashfield, Soledad Cebey Pariz y Tatiana Rimbaud Blengini (Libros Udelar/Ediciones Universitarias)
Jurado: María Inés Fariello, Leo Lagos y Germán Deagosto.
Testimonios, memorias y biografías
- Máxima pureza, Fernando Butazzoni (Alfaguara)
- El misterio de Alberto Methol Ferré, de Gabriel Delacoste (Estuario Editora)
- ¿Quién le escribe a un poeta arqueólogo? Cartas y silencios en la colección Carlos Maeso, de Moira Sotelo y Silvia Soler (+Cerca Ediciones)
Jurado: Andrés Danza, Lucas Silva y Jaime Clara.
Narrativa
- Caballo regalado, de Cecilia Ríos (Estuario Editora)
- Los ahogados, de Emanuel Bremermann (Pez en el Hielo)
- Al final de todas las cosas, de Martín Otheguy (Fin de Siglo)
Jurado: Soledad Platero, Yanina Vidal y Wilfredo Penco.
Historia
- Demócratas y ortodoxos. Una historia de la izquierda uruguaya 1900-1990, de Fernando López D’Alesandro (Ediciones de la Plaza)
- El Palacio de mármol, de Santiago Medero (Planeta)
- La república esquiva. Desarrollo económico y desigualdad en el Uruguay (1750-2020), de Javier E Rodríguez Weber (Fundación de Cultura Universitaria)
Jurado: Ana Ribeiro, Juan José Arteaga y Leonardo Borges.
Además de los premios en estas categorías, la CUL entregará distinciones a la trayectoria y reconocimientos a la revelación del año editorial.