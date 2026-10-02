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Feria del Libro (archivo, setiembre de 2025) · Foto: Hugo de León

Feria del Libro (archivo, setiembre de 2025)

Foto: Hugo de León

Se conocieron los nominados a los premios Bartolomé Hidalgo 2026 a lo mejor de la literatura uruguaya

Los ganadores serán revelados el sábado 10 de octubre en la Feria del Libro.

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Como cada año, en la inauguración de la Feria Internacional del Libro se dieron a conocer las nominaciones de los premios Bartolomé Hidalgo, que organiza la Cámara Uruguaya del Libro (CUL). La ceremonia de entrega será el sábado 10 de octubre a las 19.00 en la sala Azul del Palacio Municipal.

Estas son las ternas que estarán compitiendo por los reconocimientos en las diferentes categorías:

Poesía

Jurado: Silvia Guerra, Regina Ramos y Luis Bravo.

Crónica e investigación periodística

  • Pacto de silencio, de Leonardo Haberkorn (Planeta)
  • Instrucciones para las ruinas, de Ana Fornaro (Estuario Editora)
  • De naufragios y tesoros en las costas de Maldonado, de Juan Antonio Varese (Aguilar)

Jurado: Azul Cordo, Guillermo Draper y Carlos Tapia.

Divulgación académica

  • La marca de lo inhumano. Filosofía del estigma social, de Gustavo Pereira y Helena Modzelewski (Fundación de Cultura Universitaria)
  • Des-cubrir China, de Daniel Barrios (Fundación de Cultura Universitaria)
  • Nuevas poblaciones en la Banda Oriental 1780-1805, de Francisco Ollero Lobato, William Rey Ashfield, Soledad Cebey Pariz y Tatiana Rimbaud Blengini (Libros Udelar/Ediciones Universitarias)

Jurado: María Inés Fariello, Leo Lagos y Germán Deagosto.

Testimonios, memorias y biografías

Jurado: Andrés Danza, Lucas Silva y Jaime Clara.

Narrativa

  • Caballo regalado, de Cecilia Ríos (Estuario Editora)
  • Los ahogados, de Emanuel Bremermann (Pez en el Hielo)
  • Al final de todas las cosas, de Martín Otheguy (Fin de Siglo)

Jurado: Soledad Platero, Yanina Vidal y Wilfredo Penco.

Historia

Jurado: Ana Ribeiro, Juan José Arteaga y Leonardo Borges.

Además de los premios en estas categorías, la CUL entregará distinciones a la trayectoria y reconocimientos a la revelación del año editorial.

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