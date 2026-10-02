Se conocieron los nominados a los premios Bartolomé Hidalgo 2026 a lo mejor de la literatura uruguaya

Los ganadores serán revelados el sábado 10 de octubre en la Feria del Libro.

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Como cada año, en la inauguración de la Feria Internacional del Libro se dieron a conocer las nominaciones de los premios Bartolomé Hidalgo, que organiza la Cámara Uruguaya del Libro (CUL). La ceremonia de entrega será el sábado 10 de octubre a las 19.00 en la sala Azul del Palacio Municipal.

Estas son las ternas que estarán compitiendo por los reconocimientos en las diferentes categorías:

Poesía

La morada del canto, de Jorge Arbeleche (Linardi y Risso)

SΩ, de Héctor Bardanca (Yaugurú)

Andenes, de Tatiana Oroño (Estuario Editora)

Jurado: Silvia Guerra, Regina Ramos y Luis Bravo.

Crónica e investigación periodística

Pacto de silencio, de Leonardo Haberkorn (Planeta)

Instrucciones para las ruinas, de Ana Fornaro (Estuario Editora)

De naufragios y tesoros en las costas de Maldonado, de Juan Antonio Varese (Aguilar)

Jurado: Azul Cordo, Guillermo Draper y Carlos Tapia.

Divulgación académica

La marca de lo inhumano. Filosofía del estigma social, de Gustavo Pereira y Helena Modzelewski (Fundación de Cultura Universitaria)

Des-cubrir China, de Daniel Barrios (Fundación de Cultura Universitaria)

Nuevas poblaciones en la Banda Oriental 1780-1805, de Francisco Ollero Lobato, William Rey Ashfield, Soledad Cebey Pariz y Tatiana Rimbaud Blengini (Libros Udelar/Ediciones Universitarias)

Jurado: María Inés Fariello, Leo Lagos y Germán Deagosto.

Testimonios, memorias y biografías

Jurado: Andrés Danza, Lucas Silva y Jaime Clara.

Narrativa

Caballo regalado, de Cecilia Ríos (Estuario Editora)

Los ahogados, de Emanuel Bremermann (Pez en el Hielo)

Al final de todas las cosas, de Martín Otheguy (Fin de Siglo)

Jurado: Soledad Platero, Yanina Vidal y Wilfredo Penco.

Historia

Demócratas y ortodoxos. Una historia de la izquierda uruguaya 1900-1990, de Fernando López D’Alesandro (Ediciones de la Plaza)

El Palacio de mármol, de Santiago Medero (Planeta)

La república esquiva. Desarrollo económico y desigualdad en el Uruguay (1750-2020), de Javier E Rodríguez Weber (Fundación de Cultura Universitaria)

Jurado: Ana Ribeiro, Juan José Arteaga y Leonardo Borges.

Además de los premios en estas categorías, la CUL entregará distinciones a la trayectoria y reconocimientos a la revelación del año editorial.