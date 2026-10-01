Feria del Libro 2026: la Intendencia de Montevideo pone el foco en actividades no comerciales y de editoriales independientes

La Feria del Libro, que llega a su edición 48, es coorganizada por la Intendencia de Montevideo (IM), que provee el marco para la realización de cada Feria Internacional del Libro de Montevideo, desde la explanada, pasando por el atrio y llegando hasta el piso 1 y 1/2, y ahora también el piso 2. Además, la comuna es cocoordinadora de la feria junto con la Cámara Uruguaya del Libro (CUL), y desde ese rol organiza y apoya numerosas actividades en la feria, que se equilibran con el aspecto comercial del evento.

“En esta feria en particular estamos organizando y apoyando cerca de 60 actividades”, cuenta a la diaria Paula Simonetti, asesora en Letras de la División Artes y Ciencias del Departamento de Cultura de la IM. A esto se le suma una presencia continua con destaque de las Bibliotecas de Montevideo, otros espacios descentralizados y el Espacio Marosa (o sala Marosa), que permite una mayor cantidad de charlas y presentaciones. “Es el montaje de una sala que en realidad no existe, pero la montamos específicamente para la feria. Ahí tratamos de dar prioridad a las actividades independientes”.

Además, la comuna cede un stand, conocido como Librería de la Ciudad, a editoriales pequeñas. “Este año se hizo una convocatoria pública a la Librería de la Ciudad y llegaron proyectos nacientes, algunos del interior. Es un stand que va creciendo en términos de la relevancia que le damos, porque es el que está en la entrada de la feria; es lo primero que ve la gente que entra al atrio”, dice Simonetti.

“Pusimos mucho énfasis en el diseño del stand, para que quedara jerarquizado visualmente y que fuera agradable de visitar. Y las editoriales están apoyando con un sistema de turnos; se están organizando para apoyar a las personas que puso la IM a atender el stand, para guiar al público en el conocimiento que tienen de sus catálogos”, explica la asesora.

Todo esto exige una fuerte coordinación con la CUL, según apunta Simonetti. “Hay cosas a mejorar año a año, pero venimos coordinando bien y tratando de llegar a algunos acuerdos y equilibrios, porque hay algunas actividades que no tienen un perfil comercial, sino de política cultural pública. Más allá de la gestión de la CUL, la intendencia hace una apuesta fuerte. Son 20 días de todo el atrio, todo el entrepiso, las salas, los funcionarios, vigilancia, limpieza; es un presupuesto importante que la IM destina a la feria”.

Encuestas, premios y otros destaques

Una de las novedades es una encuesta de públicos que se realiza con el apoyo de la Facultad de Humanidades y la Facultad de Comunicación de la Udelar y el Observatorio de Cultura de la IM. “Es una experiencia piloto que, si sale bien, vamos a implementar en futuros eventos. Queremos conocer mejor a los públicos lectores, y cómo las políticas culturales articuladas en la feria impactan en la población”, amplía Simonetti. “Va a haber encuestadores en franjas prioritarias, en puntos de mayor circulación, porque hay gente que viene a la Feria casualmente, a una actividad. Queremos saber de dónde vienen esas personas, porque es un espacio céntrico, pero no sabemos de dónde provienen, cuántas veces visitan la feria, si es un público habitué o si va variando. Qué hábitos lectores y de compra de libros tienen, la composición de género, de clase... Todo lo que se puede sacar de una encuesta”, adelanta.

Con el objetivo de elevar el perfil de los ganadores de los premios Onetti, anunciados a fines del año pasado, se realizará una presentación en la sala Ernesto de los Campos el jueves 8 a las 19.00. “El premio prevé, además del reconocimiento económico a los premiados, un monto para el apoyo al sector editorial independiente, porque los autores eligen con qué editorial publicar y eso se financia desde la IM. Cuando se anuncian los ganadores, los libros por supuesto no están, por eso al año siguiente en la feria se presentan los autores y sus libros. La idea es que circulen, darles relevancia y que el premio Onetti no termine en el anuncio de los ganadores”, apunta Simonetti.

El piso 1 y 1/2 también será sede del stand de Bibliotecas de Montevideo, “donde la gente se va a poder acercar a ver qué bibliotecas funcionan en su barrio, qué actividades hay, y además las bibliotecas van a traer actividades que hacen normalmente, como talleres de narración, coro o cultura italiana”. Y se destacarán las figuras de Ángel Rama en su centenario, con una exposición y conversatorio, así como la de Circe Maia y su reciente Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda.

TV Ciudad, la emisora de la IM, hará transmisiones especiales en su canal de Youtube de lunes a viernes a partir de las 16.30.