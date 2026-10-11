Ganadores de los premios Bartolomé Hidalgo 2026 a lo mejor de las letras uruguayas

El sábado, en la sala Azul del Palacio Municipal, se entregaron los premios Bartolomé Hidalgo, cuyos nominados habían sido anunciados al inicio de la Feria del Libro, que continúa hasta el próximo fin de semana.

En narrativa, la obra ganadora fue el libro de cuentos Caballo regalado, de Cecilia Ríos. “En la galaxia literaria, con tantos soles y agujeros negros, que uno de mis libros sea reconocido en un premio tan significativo es una alegría fuerte. Los premios, en general, acercan nuevos lectores y eso es lo más importante. Escribimos por gusto o necesidad vital, pero si nadie nos lee, es parecido al vacío”, dijo la autora a la diaria.

Caballo regalado fue publicado como parte de la colección Cosecha Roja, del sello Estuario, orientada al género policial. “En este caso, el premio es también un reconocimiento al género negro, en una época en que se tiende a encasillar lo literario en distintos estratos más bien arbitrarios. No pretendo ser un paradigma del género, pero Caballo regalado transita por las mismas zonas que otros libros quizás más identificados con este: la periferia social y cultural, la crueldad, el engaño, la supervivencia. En lo que se escribe en América Latina hoy están muy presentes la impunidad de los poderosos y el sufrimiento de los pobres, a veces a través de lo fantástico o el horror. En Caballo regalado hay asuntos menores, no tan abarcativos, pero creo que son una mirada sobre ese aspecto de la realidad, quizás con foco en la naturaleza humana. De todas formas, no me gusta mucho hablar de lo que escribo porque seguramente me voy a equivocar: cada lector tiene su experiencia emocional o crítica sobre los cuentos y a veces las valoraciones se oponen entre sí. Eso es lo interesante”, agregó Ríos.

En poesía el ganador fue Héctor Bardanca, por su antología SΩ, editada por Yaugurú.

En crónica e investigación periodística el premio fue para Leonardo Haberkorn por Pacto de silencio (Planeta). En historia el ganador fue Fernando López D’Alesandro por Demócratas y ortodoxos. Una historia de la izquierda uruguaya 1900-1990 (Ediciones de la Plaza). En testimonios, memorias y biografías, se premió a Moira Sotelo y Silvia Soler por ¿Quién le escribe a un poeta arqueólogo? Cartas y silencios en la colección Carlos Maeso (Más Cerca). En divulgación académica el premio fue para Daniel Barrios por Des-cubrir China (Fundación de Cultura Universitaria).

En los dos premios que otorga la directiva de la Cámara del Libro, los ganadores fueron Sebastián Casafúa por Hiato y Georgina Cerutti por Cruzar, como revelación, y el expresidente Julio María Sanguinetti en reconocimiento a su trayectoria como autor.