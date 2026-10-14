Un libro de la escritora canadiense Anne Carson, laureada con el Premio Nobel de Literatura 2026, se exhibe en el estand de la editorial S. Fischer en la 78ª Feria del Libro de Fráncfort, el 8 de octubre.

Una Nobel y una Bartolomé

El jueves nos enteramos de que la Academia Sueca había distinguido a Anne Carson con el Premio Nobel de Literatura 2026, y también comprobamos que sus libros no son tan fáciles de conseguir en Uruguay.

Ahora hay buenas noticias: desde la dirección local de Penguin Random House (multinacional propietaria del sello Lumen) nos avisaron que van a imprimir aquí dos obras fundamentales de la poeta-ensayista canadiense, La belleza del marido y Eros dulce y amargo. Ambos títulos, además, ya se pueden leer gratis en digital en Biblioteca País, donde además hay otros dos libros de Carson: Agua corriente y Economía de lo que no se pierde.

Abran las puertas

Dice, entre muchos otros, la gran Margaret Atwood –quien difícilmente consiga el Nobel en los próximos años ahora que lo ganó su compatriota– que La belleza del marido es la mejor puerta de entrada a la escritura de Carson. Es posible: lo que “cuenta” –y acá nos metemos con el tema de lo narrativo en la poesía de la nobel– es la ruptura de un matrimonio, la relación con un marido irresistible e infiel, con varios pasajes de intensidad sexual. Perlada de referencias a Keats que mitigan la famosa sentencia del final de “Oda a una urna griega” (“beauty is truth, truth beauty”), es una larga reflexión sobre la naturaleza del deseo que continúa los avances más decididamente académicos de Eros dulce y amargo. La cultura griega es el sedimento de ambas obras, pero, como anotaba Roberto López Belloso, esas referencias clásicas no enturbian la fluidez de la poesía de Carson, sino que, por el contrario, la dotan de una erudita naturalidad. Como si las palabras de los autores de la antigüedad o el romanticismo no fueran pasto de filología, sino fragmentos de una larguísima conversación sobre el error, el amor y la belleza”. Se trata de una edición bilingüe, con traducción al español de Andreu Jaime.

Cecilia Ríos lo dijo

Dos días después, el sábado, supimos quiénes eran los ganadores de los premios Bartolomé Hidalgo, entregados en medio de la Feria del Libro, que sigue hasta el próximo fin de semana.

Conversamos, en un primer momento, con Cecilia Ríos, ganadora en Narrativa por los cuentos de Caballo regalado; ya habrá tiempo de acercarnos a otros ganadores, como Héctor Bardanca y Leonardo Haberkorn, que va a estar el jueves con Sofía Romano desde la mismísima feria, como tantos autores y protagonistas del evento.

Cultora, tal vez no del todo ortodoxa, del policial –es parte del corazón de Cosecha Roja, la colección dedicada al género por el sello Estuario–, Ríos dijo que “el premio es también un reconocimiento al género negro, en una época en que se tiende a encasillar lo literario en distintos estratos más bien arbitrarios. No pretendo ser un paradigma del género, pero Caballo regalado transita por las mismas zonas que otros libros quizás más identificados con este: la periferia social y cultural, la crueldad, el engaño, la supervivencia. En lo que se escribe en América Latina hoy están muy presentes la impunidad de los poderosos y el sufrimiento de los pobres, a veces a través de lo fantástico o el horror. En Caballo regalado hay asuntos menores, no tan abarcativos, pero creo que son una mirada sobre ese aspecto de la realidad, quizás con foco en la naturaleza humana”.

Ciertamente, hay todo eso y más en el libro. Yo agregaría: hay un protagonismo mayoritario de personajes mujeres, de relaciones tensas que se resuelven de forma imprevisible, aunque mediada por algún tipo de violencia. Son cuentos que le escapan a las formulitas y que, en algunos casos, conviene leer más de una vez.