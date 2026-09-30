Nos vemos en la Feria

El viernes arranca una nueva Feria del Libro de Montevideo, que llega agrandada a su edición 48.

Para empezar, porque hay una previa de lujo: escribo este boletín antes de salir corriendo al Solís a ver la charla de Emmanuel Carrère con el periodista Gabriel Peveroni y, después de dormir, si todo sale bien, tendremos una entrevista exclusiva con el autor francés.

La semana pasada y la otra hablamos sobre Carrère con Sofía Romano en la diaria Radio. En el primer programa, “preparamos el terreno” para entrar en la zona literaria en la que se mueve, es decir, entre la ficción y la no-ficción, o, más bien, en las dos a la vez, en una mezcla de curiosidad periodística e instinto novelístico.

En el segundo recomendamos algunos de los trabajos que se puede conseguir en Uruguay: la novela El bigote, la investigación sobre un asesino e impostor El adversario, la reconstrucción de los primeros años del cristianismo que emprendió con El reino y, por supuesto, Koljós, su ultimo trabajo.

Empieza como un homenaje a su madre, la sovietóloga Hélène Carrère d'Encausse, y luego va envolviendo otras celebraciones familiares: obviamente, la de su padre, que cultivaba la pasión genealógica que atraviesa a Koljós. El padre, figura lateral, anulada en apariencia por la notoriedad y el éxito profesional de la madre, que llega a los lugares más reputados de las letras francesas, es uno de los coprotagonistas de esta novela, como también lo son la Rusia contemporánea, la política actual de Georgia y la guerra de Ucrania. Sí, esta novela es una especie de recomposición íntima tras las heridas familiares que Carrère abrió con Una novela rusa, al revelar la actividad colaboracionista de su abuelo materno durante la última ocupación alemana de Francia. Como todos los trabajos recientes de Carrère, este también dirige una mirada retrospectiva a sus trabajos anteriores; aparecen así miradas a la escritura de El reino, de El adversario y de Yoga, entre otras.

También, claro, hay múltiples referencias a Philip K Dick, y sobre la relación entre Carrère y el prócer paranoico de la ciencia ficción escribí un textito libre.

Primer día de semana

¿Qué haría yo en el primer fin de semana de la Feria de Libro si tuviera todo el tiempo y la energía a mi disposición? Creo que iría al lanzamiento de la feria el viernes a las 13.00, sobre todo para enterarme de quiénes están nominados a los premios Bartolomé Hidalgo, y me quedaría hasta las 17.00 para el arranque del festival Simbiosis, que congrega a autores y comentaristas de literatura fantástica latinoamericana. Al rato me iría a escuchar a Fernanda Trías conversar con Hebert Benítez. Al final, a las 21.00, iría a la presentación del segundo volumen de Arquitectos uruguayos, con Laura Alemán y Laura Cesio.

El sábado voy a tener problemas, porque a las 16.00 está el historietista Nicolás Peruzzo y se presenta un nuevo volumen de Ruido blanco, la serie compilatoria de ciencia ficción uruguaya. A las 17.00 está Leo Maslíah con una antología sabrosa, La buena noticia y otros cuentos. El argentino Guillermo Martínez, a quien deben conocer, si no por sus novelas, por las películas que las adaptan (Un crimen perfecto, Los crímenes de Dios, El hijo, 7 muertes), va a estar a las 18.00 presentando su más reciente trabajo, Un crimen dialéctico (soy un gran admirador de su primera novela, Acerca de Roderer). A las 19.00, problemas otra vez: dan una película del filósofo-cineasta Alexander Kluge, presentan memorias de periodismo y dictadura de Hugo Burel y viene la chilena Nona Fernández a presentar Marcianos.

Y en los huecos me voy a estacionar en el stand de la diaria, donde Sofía Romano va a estar ¡todos los días! de 17.30 a 20.30 hablando con autores, editores, interesados y otros protagonistas de la feria.