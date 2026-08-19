Qué lecturas recomiendan Constanza Moreira y Álvaro Risso

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La senadora y politóloga Constanza Moreira –también autora de ficción bajo el nombre de Olympia Frick– y Álvaro Risso, editor, librero y presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, compartieron algunos títulos que los entusiasmaron últimamente.

Constanza Moreira

“Me habían regalado Historia de las pulgas que viajaron a la luna y me compré Encuentros secretos. Para amantes de lo extraño”.

“Había leído muchos de [JM] Coetzee y Diario de un mal año lo tenía en ebook. Viajé y, hojeando en la biblioteca del aparato, lo encontré y no lo solté. Mientras él va haciendo filosofía política de la buena –se supone que lo contratan para escribir de política junto con otros…, tiene algo de Edward Said– desarrolla una de sus habituales historias. Para amantes de la política, imperdible”.

“Bosque quemado lo compré en Chile en un viaje. Gran novela autobiográfica que muestra la historia de los exiliados chilenos comunistas durante la dictadura y su difícil retorno”.

“Lucia Berlin, la grande y magnífica. En esta edición apretada de Manual de mujeres para la limpieza tiene sus mejores cuentos. Cada relato es un mundo. Una pluma ágil, menuda, precisa. Una lección de literatura en cada cuento”.

Álvaro Risso

“Leí dos libros recientemente de Fernanda Trías que me impresionaron: Mugre rosa y Miembro fantasma, que es muy bueno también”.

“Yo fui el editor, pero leo y releo el último libro de poesía de Jorge Arbeleche,La morada del canto. Lo agarro a veces de noche y lo abro en cualquier lado, porque la poesía tiene eso, que lo podés abrir en cualquier página, no tenés que seguir la continuación en orden como una novela”.

“El libro de [Haruki] Murakami sobre las figuras del jazz me lo como. Lo abro a cada rato. Tiene una colección de discos de jazz impresionantes, hace una selección y a partir de eso escribe una semblanza de cada disco, de cada LP, acompañada de ilustraciones. Es un libro delicioso para quienes gustan del jazz como yo”.

“También lo tengo arriba de la mesa de luz, y leo y releo los cuentos completos de Armonía Somers publicados por Páginas de Espuma en un grueso volumen, muy bien hecho en España”.