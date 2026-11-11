Premios, algunos libros, muchas librerías, una noche

La industria editorial y las instituciones literarias suelen acumular acontecimientos en la segunda mitad del año. Hoy no vamos a tratar de averiguar por qué, sino qué libros premiados en las últimas semanas se pueden conseguir fácilmente en Montevideo.

Empecemos por la novela de no ficción ganadora del Sor Juana Inés de la Cruz, ya que está en muchas librerías y también en Biblioteca País. Su autora, la periodista y escritora argentina Josefina Licitra, tal vez les suene por 38 estrellas, la investigación en la que abordó la fuga masiva de presas políticas uruguayas de la cárcel de Cabildo, en 1971. Crac, la obra que le valió el prestigioso premio mexicano orientado a autoras del mundo hispano, también es una investigación en historia contemporánea y política, pero con un giro familiar: lo que intenta averiguar es por qué su padre, exiliado en Europa desde la década de 1970, mantiene tan poca comunicación con ella. El silencio se intensifica, se vuelve “cancelación” –se puede leer el artículo que ella publicó en Orsai en 2020–, pero también alimento para un viaje introspectivo que incluye numerosos cruces con la historia contemporánea de Argentina.

La novela de Licitra fue editada por el grupo Planeta, que a mediados de octubre anunció a la ganadora de su propio premio. La autora elegida es archiconocida –la chilena Isabel Allende– y también lo es la historia que la novela ganadora continúa: La casa de los espíritus (1982). Como ha ocurrido otros años con este premio, hubo debates en torno a la oportunidad de su entrega, ya que se afirma con insistencia que el “pase” de Allende desde el grupo Penguin Random House al grupo Planeta incluía el galardón como etapa promocional. En todo caso, La hora antes del alba se puede conseguir en la mayoría de las librerías y tiendas online uruguayas.

Ahora nos vamos complicando. El Premio Cervantes, que otorga el gobierno de España, ocupa, para muchos, el lugar del Nobel en nuestro idioma. Este año lo ganó una locataria, la cuentista Cristina Fernández Cubas, y sus libros no abundan por estos lados: hay algún título disponible (Lo que no se ve), pero la mayoría llegan por encargo y la “importación indirecta” suele demorar semanas. Muchos de los libros de Fernández Cubas, sin embargo, fueron publicados por Tusquets, parte del grupo Planeta desde 2012.

Premios en otros idiomas, para elevar el nivel de dificultad. El Goncourt, tope de los premios franceses, fue para Philippe Jaenada por una novela que aborda un caso policial de mediados del siglo XX. Todavía no se anunció quién editará en español L'inconnue du Quai de Javel, pero circulan ediciones usadas de El camello salvaje (1997). Jaenada declaró haber usado IA para aprolijar su obra, y la admisión no tuvo un castigo retroactivo, aunque parece que motivó una revisión de las bases del concurso organizado por la Academia Goncourt. En España, en cambio, hubo un autor que no la sacó barata por haber empleado IA, aunque parece que en su caso no se trató solo de asistencia digital (ni de una confesión).

En el mundo anglo, en tanto, tiene gran fama el Premio Booker. Lo acaba de ganar el británico M John Harrison y hay alegría en el mundo de la ciencia ficción por el triunfo de un autor del palo. Comparto la felicidad, pero discrepo con la forma en que lo informó, por ejemplo, The Guardian: no se trata del primer autor de ciencia ficción en ganar el Booker, ya que no hace tanto, en 2019, había sido para Margaret Atwood por Los testamentos, continuación de la célebre El cuento de la criada. Si la omisión viene por el lado del purismo (Atwood no se identifica como autora de ciencia ficción y buena parte de su obra corre por otros carriles), no se sostiene, porque M John Harrison es también un cultor de fantasía (del género fantasía). En todo caso, The End of Everything (El fin de todo), la novela distópica por la que ganó el Booker, seguramente sea traducida al español, pero falta para verla en las librerías. Sí es posible conseguir otros títulos del buen Harrison, que en 2020 estuvo en Argentina, en el Filba.

No me olvido del Nobel. Como anunciábamos en este mismo boletín, cada vez hay más títulos de la premiada Anne Carson en la vuelta. Lo que sí les recomiendo como novedad es este ensayo breve sobre ella y la traducción firmado por Rosario Lázaro, nada menos, que publicamos en el último suple Libros.

Ibant obscuri sola sub nocte per Tristán

El viernes es la Noche de las Librerías en Montevideo y también en otras ciudades uruguayas.

Hace unos días tuve un intercambio con uno de los tantos autores que protagonizarán esa velada múltiple, el argentino Mauro Libertella, que estará conversando sobre su retrato (no biografía) de Mario Levrero.