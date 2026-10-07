Segunda semana de la Feria del Libro

La Feria, o la preferia, empezó fuerte: el martes el francés Emmanuel Carrère llenó el Solís y luego lo entrevistamos para la diaria. Habló de algunos de sus libros, aseguró haber leído a Onetti, confesó a quién vota y especuló sobre la tarea del periodismo en épocas complicadas.

El viernes sí, se inauguró la Feria, y en el lanzamiento se anunciaron los nominados a los Premios Bartolomé Hidalgo, entre los que hay unas cuantas firmas de la diaria.

Por lo que pude ver, el primer fin de semana tuvo gran convocatoria Simbiosis, el festival sobre literatura extraña (weird, fantástica, gótica, cienciaficcionera, de géneros menores: todo eso y más) que organizó el escritor y docente Hoski.

Eso fue en el piso 2; si entran a la feria, en el hall principal, se van a topar con el stand de la diaria Radio. Entre las 17.30 y las 20.30 seguramente se encuentren con Sofía Romano, que está charlando con varios protagonistas de la Feria. Si no, desde sus pantallas, pueden ver esas entrevistas y otras que realizan desde estudios Alejando Ferreiro y Carolina García.

Hay más autorreferencias en este boletín, entreveradas en un pequeño itinerario.

Hoy, miércoles

A las 20.00, Carlos Rehermann, el autor de Dodecamerón y Tesoro, entre otras ficciones, presenta Parque Hotel. Por lo que pude ver, es una novela de enredos entre artistas y políticos ambientada en los años 1930. Aparece un tal Juan Carlos O’Netty; hay mucho tango, carnaval y amantes.

Antes, a las 18.00, compañeros de la redacción van a estar presentando Cambiarlo todo, el libro sobre los primeros 20 años de la diaria, que se editará en diciembre.

Les cuento también que otro integrante de la diaria, Fermín Mintxo Méndez, editor de Deporte, acaba de ganar el premio Narradores de la Banda Oriental con una colección de cuentos llamada Circular, que también se publicará en los próximos meses.

El jueves

A las 17.00 hay una mesa de editoriales independientes del interior: Hurí, de Colonia; Goblin & Son, de Maldonado, y Editora del Norte, de Paysandú, que tiene otras novedades al día siguiente.

Una hora después, Carina Blixen presenta su investigación Felisberto en gira, sobre los años en que el escritor se desempeñó como pianista itinerante, publicada por Da Vinci. La editorial Hum, por su parte, lanzó Esa invención misteriosa, un volumen que reúne la narrativa completa de Felisberto Hernández, con prólogo de Gustavo Lespada.

A las 19.00, en la Sala Ernesto de los Campos, se van a presentar los libros, recién editados, de los ganadores del premio Onetti 2025: Imborrable, de Jonathan Parada (teatro), Milagros para Leandro, de Carolina Silva (infantil), El olvido es una fosa común, de Cilvert Leandro Taramasco (poesía), y la novela California, baby, el primer libro orientado a adultos de Marcos Llemes, que empecé a leer hace un ratito y me pareció muy inquietante: una mujer o muchacha, pobre y con un hijo pequeño, reconstruye su infancia con un lenguaje altamente poético y una imaginación a la vez cruda y sofisticada.

A las 20.00, el matemático y exrector de la Udelar Roberto Markarian presenta Pienso, dudo, vuelvo a pensar. ¿Cómo se investiga y aprende matemática? junto a Matilde Martínez.

Viernes

A las 16.00 en el Espacio Marosa se presenta Interioranos, una antología de 35 escritores del interior compilada por Marco Rivero y Mario Pons, de Editora del Norte, e Ignacio Fernández de Palleja. Se trata de autores de distintas generaciones, estilos y niveles de exposición: Piero Dini, Augusto Coronel Odizzio, Nicolás González Baquero, Johanna Holt, Agustín Roig, Eugenia Sánchez Acosta, Valentín Trujillo, Analía Amaral, Gonzalo Fonseca, Rosario Lázaro Igoa, Sofía Pinto Román, Rodrigo Tisnés, Gustavo Alzugaray, Fernández de Palleja, Cecilia Ríos, Marco S Rivero, Jisel B Visoso, Matías da Costa, Elaine Mendina Mendina, Mónica Marchevsky, Pablo Márquez, Carlos Caillabet, Margarita Heinzen, Mario Pons, Pablo Silva Olazábal, Daniel Abelenda, Jaime Clara, Pedro Peña, Andrea Aquino, Mario Delgado Aparaín, Sergio Carpellino, Miliana Cifuentes, Nair Libonatti, Helvecia Pérez y Leonardo de León.

“La consigna fue escribir sobre el interior o ambientar el relato en el interior. Ya en etapa de edición nos dimos cuenta de que el libro escondía un esbozo de respuesta a preguntas que no nos habíamos formulado: ¿qué escriben los escritores del interior cuando se proponen escribir sobre el interior? ¿Qué tan importante resulta reafirmar o despegarse de cierto imaginario asociado al interior?”, dice Pons, que una hora después, a las 17.00, presenta su propio libro Demonios menores.

A la misma hora, pero en la sala Roja, el escritor, investigador y gestor Luis Pereira presenta El ecosistema de la literatura, políticas públicas del libro en Uruguay, una adaptación de su tesis sobre el fomento a la lectura publicada por Sujetos Editores. Lo acompañarán Álvaro Di Giorgi y el editor del libro, Alejandro Gortázar.

A las 19.00, continúan las celebraciones por los 100 años de Ángel Rama, a quien se le dedica también una exposición en el entrepiso del Palacio Municipal. En esta ocasión, Oscar Brando, Ana Inés Rodríguez y Amparo Rama, con la moderación de Alicia Torres, son convocados a charlar en torno al trabajo del crítico y teórico sobre la cultura de América Latina.

Como parte de esas celebraciones, Estuario acaba de reeditar, a partir de la versión de 1972, La generación crítica, uno de los estudios fundamentales de Rama, ahora con prólogo de Inés de Torres, quien destaca el hecho de que se trata de la última publicación extensa que el autor dedicó a la cultura uruguaya, no solo porque estaba encaminado al exilio, sino porque su proyecto como investigador tenía desde hacía tiempo un alcance continental.

A las 20.00 es la presentación de la novela breve Los restos que fuimos, del artiguense Luis Do Santos, que irrumpió a nivel nacional en 2018 con El zambullidor. “Una historia para leer despacio, como quien se sienta entre los yuyos, a la orilla de un río que parece un tigre marrón estirado bajo la sombra del norte. Página con aroma a siemprevivas, con trinos de pájaros sin nombre, con cardos que tiñen de violeta el final de las oraciones, mientras el cielo se vuelve un manto de nomeolvides reflejado en el agua”, dice sobre el libro el también norteño Fabián Severo, que va a estar junto con el autor y Claudio Invernizzi.

Sábado

A las 18.00, Valeria Tanco, directora del Instituto de Letras del Ministerio de Educación y Cultura, estará junto a Nelson Díaz para presentar Ángeles en la tormenta, de Jorge Bertullo, ganador el año pasado del Premio Nacional de Literatura en Narrativa Inédita.

A las 21.00, después de la ceremonia de entrega de los Bartolomé, Claudio Invernizzi presenta su novela Ya ni siquiera miraba las puertas junto a Juan Manuel Petit y Milton Fornaro. Se trata de una historia basada en los padecimientos de Washington González, El Foca, preso político torturado durante la dictadura militar.