Conexiones sencillas

Un boletín simple esta vez, apegado a la consigna de recomendar lecturas, o más bien, lecturas sobre lecturas, o las dos cosas, en algún caso. Como sea, el resultado es sencillo y veloz.

Una novela

¿Es el heredero de Bolaño? ¿Alcanza con la nacionalidad y un puñado de temas en común para hacer esa conexión? En todo caso, el chileno Benjamín Labatut maravilló a multitudes con Un verdor terrible y MANIAC y la editorial Anagrama lo invitó a revisar su primera novela. Gerónimo Pose comenta La Antártica empieza aquí (“Todo termina ahí”, podrían acotar Gustavo Espinosa y Edgar Allan Poe) y dice, entre otras cosas: “Al final, la Antártida importa menos como paisaje que como agujero: un lugar donde las explicaciones se van quedando sin aire, la razón empieza a patinar y los personajes yacen ante algo que no pueden nombrar ni controlar. Leído a la distancia, este debut deja ver que buena parte de lo que Labatut haría después ya estaba ahí, todavía en estado bruto, buscando una forma propia de mirar la locura, la violencia y ese lugar incómodo donde la realidad empieza a descomponerse”.

Otra novela

Carolina Bello mezcla ficción y periodismo, o más bien, hace ficción sobre periodismo en Laboratorio de omisiones. Joaquín Venturini observa que “el realismo de Bello apuesta por desmontar las percepciones anticipadas mediante una poética de la contención y la minucia”.

Un estudio sobre carnaval

Mayra Martínez Marques reunió “textos y partituras de murgas de mujeres, feministas y transfeministas”, como despeja el título, y además investigó sobre ellos. Sofía Pinto Román aclara que “el objetivo de este libro no es únicamente archivístico, aunque es innegable su valor en ese campo. La idea es que la gente conozca, aprenda y cante estas presentaciones, cuplés y retiradas, que la tradición oral las mantenga vivas, apoyándose en el poder del registro escrito”.

Un ensayo literario

El estilo de Mariana Enriquez ha sido relacionado muchas veces con el gótico. En los textos de Conversación con la oscuridad, la argentina lanza –no por primera vez– “teorías, intuiciones y escritura del miedo”. Martín Bentancor reseñó el libro y apunta: “El ensayo permite reconocer las claves de su propia poética (sus temas y personajes, las determinaciones que la acercaron a ciertos fenómenos, su tratamiento de los mitos populares, sus particulares zonas de interés de la historia de Argentina, etcétera), pero también invita a reflexionar sobre cómo funciona el prodigioso mecanismo de la memoria”.

Una entrevista

Yanina Vidal conversó con la escritora colombiana Pilar Quintana a propósito de su última novela, Noche negra. Lo que confiesa la autora al hablar del realismo mágico dialoga, de alguna manera, con los intereses de Enriquez: “Uno no escribe la novela que quiere escribir, sino la que puede. Creo que a mí no me saldría bien una novela con fantasmas. Si me voy a meter a lo gótico y el personaje está viendo un fantasma, de pronto tenemos que pensar si lo está viendo en realidad o si se enloqueció. Transito más cómodamente como autora por ese borde en el que pasan sucesos inexplicables, y el personaje piensa qué está pasando en realidad. Me siento más cómoda ahí que diciendo “acá hay un evento fantástico”. Es algo que me está pasando ahora con la novela que estoy planeando, en donde es más evidente dónde hay un elemento, donde me pregunto si me voy a tirar a lo fantástico o voy a caminar por este borde, que no sabemos si es fantástico o son ideas del personaje. De repente, soy tibia”.

Una delegación

Por estos días comienza la Feria del Libro de Guadalajara. Estuve allí hace unos cuantos años –vean las vueltas que di en el título de esta crónica para no repetir “Guadalajara”- y todo indica que sigue siendo un evento deslumbrante. A la edición actual, Uruguay concurre con una consigna y una delegación fuera de lo común, que incluye a Yanina Vidal, entre otras autoras.