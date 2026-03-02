“Contar para encontrarnos. Narrar para transformar”. Con esta consigna, los próximos jueves 4 y viernes 5 de marzo se desarrollará la tercera edición de Universo Narración: Jornadas Internacionales de Narración y Literatura, que organiza la Escuela de Narración Oral Ana Martínez (Enoam). La cita es en el hotel Ibis y contará con destacados exponentes nacionales como los escritores Fabián Severo, Virginia Mórtola y Tamara Silva Bernaschina, junto a invitados internacionales de destacada trayectoria en la materia: la argentina Gimena Blixen, la chilena Paty Mix, la española Paula Carballeira y el mexicano Diego Terán.

Universo Narración tuvo dos ediciones anteriores, en 2024 y 2025, y se propone promover, fortalecer y posicionar la narración oral como disciplina artística tanto en Uruguay como en la región. Consistirá en dos jornadas intensivas de formación, diálogo y encuentro, en las que convergerán voces, estilos y perspectivas diversas en torno al arte de narrar cuentos a viva voz. Sus organizadores lo definen como “un espacio cercano, horizontal y creativo”, donde “se generan intercambios entre narradores y narradoras, docentes, escritores y escritoras, artistas y público general, fomentando la construcción de redes, la profesionalización del oficio y el crecimiento de la narración oral desde una mirada contemporánea y comprometida”.

“Las expectativas son, como siempre, que la gente disfrute, que la gente se encuentre, que puedan dialogar, intercambiar. Es un espacio justamente de encuentro. Son jornadas donde la gente e encuentra, comparte y aprendemos todos, unos de otros. La idea es que conozcan lo que es la narración oral quienes no la conocen y, de alguna manera, que es uno de los objetivos de nuestra escuela, darle visibilidad a la narración oral y que sea considerada un arte escénico”, dice Ana Martínez, directora de Enoam, a la diaria.

“Narración oral es el acto en que una persona cuenta cuentos a viva voz a un público, entendiendo por tal un grupo de personas, que pueden ser niños o adultos, en distintos ámbitos. Es un encuentro donde entre el narrador y el público se establece una comunicación a través de los cuentos”, define Martínez, y agrega que “se desarrolla en distintos ámbitos: en la educación –en CAIF, primaria, secundaria, universidad–, en bibliotecas, se lleva a los hospitales, a las cárceles, se puede contar en una plaza, en las calles, en todos los ámbitos”, mientras que “la narración oral escénica es la que se realiza en un teatro, en un lugar donde hay un espacio escénico”.

Martínez es docente de Didáctica de la Matemática en el Instituto de Profesores Artigas y en el ejercicio de la docencia encontró en el cuento una herramienta poderosa en el vínculo de enseñanza-aprendizaje. Sobre su acercamiento a esta disciplina cuenta: “Me invitaron a participar en un taller de narración oral y yo no sabía qué era eso, pero como siempre fui muy inquieta, me gustó la idea y fui. Era un taller de tres meses y cuando terminó estaba absolutamente enamorada de la narración oral y a partir de ahí comencé a buscar el camino, de la mano de distintas maestras y maestros. Después, junto con una amiga y hermana de la vida, decidimos abrir una escuela de narración oral para compartir todo el camino que yo había recorrido y sigo recorriendo”.

Edición 2026

Declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura, en su tercera edición, Universo Narración ofrece talleres, mesas redondas y una variada grilla de ponencias, en las que contará con la participación de destacados exponentes de la disciplina. La primera jornada abrirá con la ponencia “Narro, luego existo. Palabras de un decidor”, a cargo de Fabián Severo; esa tarde se sucederán las intervenciones de Gimena Blixen disertará con “Palabra entreamada” y Paty Mix con “Inteligencia ‘artesanal’ y narración oral”, y la jornada tendrá su cierre con la mesa redonda “Qué tienen los cuentos para ofrecernos y qué tenemos nosotros para ofrecerles a los cuentos”, que tendrá a Virginia Mórtola como moderadora.

La segunda jornada comenzará en la mañana con la escritora Tamara Silva Bernaschina participará con “El cuento: seguir un rastro” y en la tarde participarán Diego Terán con “Letras femeninas de la literatura mexicana” y Paula Carballeira con “La fragilidad de la memoria. Recursos para la creación de imágenes y la recuperación de una voz propia a través de la narración oral”. Por último, la encuentro cerrará con un espectáculo de cuentos.