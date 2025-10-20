Varios comerciantes de Maldonado y Punta del Este denunciaron que fueron víctimas de estafas cometidas con tarjetas de crédito y aplicaciones vía celular, en agosto pasado. Uno de los casos ocurrió el día 22, cuando la propietaria de un negocio de artículos electrónicos ubicado en el centro de Maldonado atendió a dos brasileños que realizaron compras por 53.807 pesos.

Según la denunciante, abonaron con una tarjeta que fue aprobada en el momento. Sin embargo, al cierre de caja constató que el pago no había ingresado. La entidad financiera de la plataforma POS le informó que “no tenía el registro del número de autorización que salió en el ticket”, por lo que presentó la denuncia por una “posible” maniobra fraudulenta, informó la jefatura departamental de Policía.

La investigación fue asumida por el Departamento de Estafas, que ya trabajaba en un hecho similar denunciado dos días antes en la seccional policial de Punta del Este. En ese caso, la víctima fue el propietario de una tienda ubicada en un centro comercial de Avenida Roosevelt: tres extranjeros compraron prendas por 43.000 pesos y, al día siguiente, regresaron para adquirir mercadería por 278.000 pesos. Los pagos, que nunca llegaron al comerciante, se realizaron mediante la aplicación NFC de teléfono celular, una tecnología que permite transferir datos y pagos sin contacto al acercar dos dispositivos.

Otro comerciante, dedicado a la venta de accesorios y repuestos para autos en el centro de Maldonado, fue timado el 26 de agosto, que recién radicó la denuncia el 18 de octubre pasado. En este caso los estafadores pagaron una compra por $27.040 con una tarjeta.

La investigación del departamento de Estafas y de Analítica terminó por identificar el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos, y la fiscalía libró una requisitoria del vehículo y de sus ocupantes. El viernes pasado una patrulla interceptó al auto en la intersección de Larrañaga y Joanicó, en Montevideo, con dos brasileños y una mujer uruguaya a bordo.

Finalmente, se formalizó a uno de los hombres, de 33 años de edad y sin antecedentes penales, como presunto autor de “cuatro delitos de estafa en régimen de reiteración real entre sí”. Como medida cautelar, la justicia dispuso que fije domicilio y se presente semanalmente en la seccional más próxima durante un período de 90 días. También se dictaminó la prohibición de salir del país con retención de documentos de viaje, por el mismo lapso.