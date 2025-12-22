“Este año no hay más fuegos artificiales en Maldonado”, celebró la directora de Políticas Inclusivas de la Intendencia de Maldonado (IDM), Eliana González, en referencia a los espectáculos de pirotecnia impulsados por el exintendente Enrique Antía, desde 2017, en varios balnearios. La jerarca dijo a la diaria que “el intendente [Miguel Abella] decidió que no se celebren más” las galas en La Barra y Piriápolis, organizadas en enero y febrero, y calificó la medida de “un gran paso de empatía y de avanzar en accesibilidad y en derechos con acciones”.

Durante sus gobiernos, Antía gastó cientos de miles de dólares en contrataciones directas para realizar shows de pirotecnia sobre la costa, con el argumento de que eran “de interés de la comunidad” y un atractivo turístico adicional para los balnearios. Esto ocurrió, pese al rechazo y las advertencias de múltiples organizaciones socioambientales por los efectos sobre personas adultas mayores y con trastorno del espectro autista (TEA) y sobre las mascotas.

A esto se sumaba la contaminación generada por la detonación de explosivos en la arena, algo que decenas de vecinos se ocuparon de registrar tras la última fiesta de fuegos artificiales que se realizó en La Barra, sin autorización del Ministerio de Ambiente.

El “cambio radical” de Abella

González, quien en anteriores administraciones también se desempeñó en el área de Políticas Inclusivas, no ocultaba su discordancia con los shows que promovía Antía. Ahora declaró a la diaria que ve “con muy buenos ojos” la decisión de Abella, dado que ella trabaja con personas con discapacidad desde “hace años” y conoce muy bien cómo las afecta.

Agregó que la IDM realizará “otro tipo de espectáculos en la temporada”, que se trabaja para hacer shows con drones y no con pirotecnia sonora, aunque no ofreció detalles sobre este plan.

Para Karina Kokar, referente de la Coordinadora Pirotecnia Cero y representante de Plataforma Animalista, la medida de la IDM “es fruto del trabajo de toda una sociedad que se está movilizando por estos temas hace muchos años y del trabajo en conjunto con organizaciones de todos los ámbitos sociales”.

Tras manifestar a la diaria su esperanza de que esta decisión “se mantenga”, dijo que se observa un “cambio radical” con Abella como intendente. Con Antía “no se podía avanzar”, dijo. Además, afirmó que el exjefe comunal “tenía una relación directa con la empresa Mundo Pirotécnico”, proveedora de los artefactos.

Por otra parte, indicó que la IDM en 2024 les comunicó que los fuegos artificiales utilizados en las galas de luces “serían de bajo impacto sonoro”; sin embargo, “se comprobó que se escuchaban las explosiones a kilómetros” de distancia. En este sentido, dijo que “no hay pirotecnia sin ruido, siempre tiene ruido, sea en menor o mayor grado, además de generar contaminación”.

