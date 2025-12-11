La Junta Departamental de Maldonado aprobó este martes el Plan de Acción Integral (PAI) del emprendimiento urbanístico Colinas del Mar, proyectado entre los balnearios Punta Colorada y Punta Negra, sin votos del Frente Amplio (FA). El coordinador de la bancada del FA, Juan Urdangaray, dijo: “Me niego a seguir discutiendo temas de ordenamiento territorial sin antes no discutir el plan local de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible de Piriápolis y su microregión”.

Según informó, ese plan fue aprobado por la directora general del Departamento de Gestión Territorial de la Intendencia de Maldonado, Soledad Laguarda, en mayo de 2021, pero desde febrero de 2024 “no tuvo más movimiento, está encajonado en una oficina de la Intendencia de Maldonado”. Sin embargo, Urdangaray aseguró que el PAI “entró a la Junta Departamental el 13 de noviembre y en menos de un mes se está aprobando”.

En julio pasado, Déborah Díaz, integrante de Naturalmente Piriápolis y de la Red Ambiental Piriápolis y Alrededores (APA), dijo a la diaria que “Piriápolis no tiene un plan de ordenamiento territorial, está estancado en la IDM, aunque hace años que lo reclamamos desde las organizaciones”. Además, expresó que “para planificar el crecimiento urbano, urge un plan de ordenamiento territorial; mientras esto no se logre, seguiremos con proyecciones urbanísticas improvisadas”.

Días atrás, Urdangaray expresó vía Facebook que los miembros del FA de la Comisión de Obras, Legislación y Planeamiento presentaron una nota a la comisión para solicitar que se convoque a organizaciones civiles y al Municipio de Piriápolis para profundizar en el estudio del PAI, sin embargo, “el Partido Nacional no accedió y firmó el expediente para ser considerado por el plenario”. No obstante, dijo que es “un fraccionamiento de impacto relevante para la zona”, lo cual “ameritaba un mayor proceso de diálogo, participación y estudio en comisión”.

El fraccionamiento Colinas del Mar, promovido, entre otros, por el exministro herrerista Ignacio de Posadas, con asesoría técnica ambiental de María Antía –hija del exintendente Enrique Antía y actual concejal del Municipio de Punta del Este– plantea la recategorización de tres padrones rurales, un total de 20 hectáreas ubicadas a la altura del kilómetro 3,500 del camino Los Arrayanes, en jurisdicción del Municipio de Piriápolis, para transformarlos en 40 lotes con destino a residencias turísticas. En la audiencia pública del proyecto en diciembre de 2023, ya se habían generado fuertes críticas sociales, además, en su momento, asociaciones civiles Nativos de Punta Colorada, Nativos de Punta Negra y Red Unión de la Costa se mostraron en contra del proyecto.