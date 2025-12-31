La Intendencia de Maldonado (IDM) informó que autorizó 83 fiestas para despedir el año y recibir el 2026, de un total de 96 solicitudes presentadas. De estos eventos, 12 fueron catalogados como “los más grandes” para el 31 de diciembre: ocho en la jurisdicción del Municipio de San Carlos y cuatro en Punta del Este, especialmente en zonas como La Barra, en la Zona Joven de El Placer, donde habrá eventos en la carpa de Open Park.

El director general de Departamento de Gestión Ambiental de la IDM, Jorge Píriz, informó en rueda de prensa que las solicitudes de habilitación recibidas para la realización de fiestas en el departamento, “superaron un poco las del 2024”.

De esa cantidad, hubo 13 (10 en Punta del Este, dos de José Ignacio y una de Montoya) que “no recibieron la autorización de la IDM por distintas razones, ya sea por temas de locación o de documentación”.

Desde la IDM se recomienda que residentes y visitantes “consulten antes de asistir a alguna fiesta si ésta tiene o no la habilitación de la Intendencia”, a fin de garantizar que se dispongan de las condiciones de seguridad necesarias, como baños químicos “en cantidad suficiente”, seguridad, cobertura médica, así como también, las habilitaciones por parte de la Policía, de Bomberos y de Prefectura.

Por último, se anunció que durante la madrugada de este 1º de enero está previsto el operativo de limpieza en distintas localidades del departamento y en la faja costera, con funcionarios de la Dirección de Gestión Ambiental -pertenecientes al Área de Aseo Urbano de la IDM-. También se aplicará en eventos de gran magnitud que se desarrollen durante la primera quincena de enero.

Molestia vecinal por fiestas con fuegos artificiales

Uno de los principales atractivos en la noche del 31 de diciembre será un show aéreo con drones en las paradas 4 y 5 de la rambla Claudio Williman, en Punta del Este. El espectáculo contará con dos momentos: entre las 22.00 y las 22.30 se podrán observar hasta 20 drones, mientras que el espectáculo principal se desarrollará entre las 23.30 y 00.30, con cerca de 500 drones durante 12 minutos.

Los artefactos formarán figuras que alcanzarán hasta 300 metros de altura, y “cada dron cuenta con capacidad para 16 millones de colores, emite 40 vatios y 3200 lúmenes”, informó el diario Correo Punta del Este. Agregó que el espectáculo estará a cargo de la empresa Lumasky y es impulsado por la agencia CATCH para Diageo Argentina y Uruguay.

Este espectáculo, apoyado por la IDM, se combinará con un show de fuegos artificiales “de bajo impacto” que financiará un privado a la altura de la Parada 4, informó el periodista Leonardo Sarro en sus redes sociales.

La información generó mensajes de múltiples personas molestas con esta propuesta, dado que días atrás el intendente Abella resolvió suspender las galas de luces oficiales como “un gesto de sensibilidad” con personas vulnerables, mascotas y ambiente. Otro tanto ocurrió en la zona de la Virgen de La Gorita, en La Barra, donde desde tempranas horas de estes miércoles se instalaron los explosivos sobre la arena.

También el resort Enjoy ofrecerá un show de fuegos artificiales desde la parada 3 y medio de la Playa Mansa. El espectáculo tendrá una duración de siete minutos, con una elevación de 150 metros, y combinará colores vibrantes, formas geométricas y efectos sincronizados con música, informó FM Gente.