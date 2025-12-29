La Justicia de Maldonado impuso medidas limitativas a una turista argentina de 34 años de edad que el viernes 26 protagonizó un siniestro vial en Punta del Este en el que falleció Néstor Daniel Rodríguez, de 44 años, quien residía en el balneario Buenos Aires.

El incidente se produjo en la parada 33 de la playa Brava cuando Rodríguez conducía su moto por la rambla Lorenzo Batlle Pacheco e impactó de lleno contra una camioneta que pretendía cruzar esa vía. A causa del choque, el hombre fue despedido a varios metros de distancia y pereció en el lugar.

El doctor Sebastián Serrón Bon, abogado de la familia de la víctima, explicó a la diaria que este lunes se realizó una audiencia en el Centro de Justicia de Maldonado para definir medidas limitativas, dado que la conductora de la camioneta es una turista argentina y “podía sustraerse” del proceso judicial.

Aclaró que no se trató de una audiencia de formalización, ya que están pendientes varias pruebas por diligenciar que son “específicas” para determinar las responsabilidades en el caso, como un dictamen del Gabinete de Accidentología Vial. En la investigación también trabaja la Policía Científica.

A pedido de la fiscal Ana Laura Roses, que atendió la solicitud de la defensa de los familiares de la víctima fatal, la jueza Gabriela Azpiroz dictaminó medidas limitativas previstas en los artículos 221 y 222 del Código del Proceso Penal: la conductora de la camioneta fijó domicilio en Punta del Este y tiene prohibido salir de Uruguay durante los próximos 60 días –el plazo vencerá el 26 de febrero–. Entretanto, se le retiraron sus documentos de viaje.

Una “maniobra imprudente”

Serrón Bon aclaró que, hasta que se reciban los informes de la Policía Científica y del Gabinete de Accidentología, no es posible determinar responsabilidades. No obstante, basado en imágenes de una cámara de videovigilancia, consideró que la conductora de la camioneta hizo “una maniobra imprudente sin respetar la preferencia” de quienes circulan por la rambla.

En cuanto a la velocidad a la que circulaba Rodríguez, que de acuerdo con el video parece excesiva, indicó que “más allá de que hubiera culpa en el conductor del ciclomotor, si la conductora de la camioneta violó una regla de tránsito debe responder por su culpa”, apuntó.

En cuanto a la víctima, el abogado señaló que estaba radicado con su pareja y dos hijos pequeños en el balneario Buenos Aires. Oriundo de Tacuarembó, hace unos nueve años había resuelto migrar a Punta del Este en busca de empleo y mejor remuneración.

La tarde del choque fatal, Rodríguez se dirigía a una empresa donde trabajaba como guardia de seguridad, ubicada a poca distancia del lugar. Además, era licenciado en Enfermería, aunque no ejercía como tal. Por las referencias que tengo, “era un trabajador, muy buen tipo y muy querido”, dijo.

Por otra parte, señaló que no es momento para pensar en una reparación económica. “Con la familia dolida y comenzando la investigación, sería una falta de respeto. Ni siquiera lo hemos evaluado”, señaló.

“Está devastada”, dijo abogado de la conductora

La defensa de la ciudadana argentina fue tomada por el abogado Alejandro Balbi, aseguró tras la audiencia que su clienta comprende la gravedad de la situación y que es “una persona de bien que protagonizó una fatalidad”.

“Está devastada. Tiene acompañamiento psiquiátrico y psicológico. Está medicada. Es normal en alguien que vive un choque de esta magnitud”, dijo en una rueda de prensa consignada por la emisora Cadena del Mar.

Agregó que la mujer conducía la camioneta de una amiga y que se investiga si, como trascendió en algunos medios, manejaba con su libreta habilitante vencida hace dos años. “Se está verificando si la licencia de conducir, aunque vencida en formato físico, podría estar vigente bajo el nuevo sistema digital argentino”, expresó.