La obra teatral Una navidad de mierda, protagonizada por los argentinos Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomas Fonzi, estrenó funciones el 20 de diciembre en Enjoy Punta del Este y continuará en cartel hasta el domingo 28, para retomar del 1° al 4 de enero.

La comedia de Markos Goicolea pone en escena a una familia que se reúne a festejar la navidad después de tres años sin hablarse con su hija menor, que esa noche vuelve de Londres son su novia. Las entradas están disponibles en SuTicket.

El resort también propone Noches de tango, un show en formato Café Concert que celebra el alma y la esencia rioplatense, con un sexteto de tango argentino, parejas campeonas internacionales y la voz del género, Rodrigo Morel.

Se podrá disfrutar de este espectáculo desde el sábado 27 al martes 30 de diciembre, y del 1º al 4 de enero; todos los días a las 21.30 en el salón Río de Janeiro. Las entradas también se adquieren por SuTicket.

Snake en Narakan

También en Punta del Este, se destacan las propuestas culturales de Pueblo Narakan. Este viernes a las 20.00 se presentará Felipe Arce Trío, con una noche de jazz íntima, y a las 21.00 será el turno de la banda uruguaya de rock Snake. Para ambas propuestas, el cubierto artístico tiene un costo de 450 pesos y las reservas se realizan al 098 104 500.

La programación continuará el sábado y el domingo. El sábado, a las 21.30, estará CalSones con una noche de boleros, cumbia y son cubano, y el domingo, también a las 21.30, tocará El Pantano Gris, banda de rock uruguaya que rinde tributo a la banda estadounidense de rock Creedence. Para el primero, el cubierto artístico vale 490 pesos y para el segundo, 390 pesos, las reservas se realizan al mismo teléfono.

Los Cigarros y Jazz en el Bosque

El restaurante El Viejo Almacén, ubicado en Ocean Park, abrió su grilla estival con artistas locales, noches temáticas, milongas, jazz, candombe, dúos y tríos. Este sábado se presentarán Los Cigarros (Ney Peraza, Nico Ibarburu y Álvaro “Titi” Fontes), más la musicalización de Rodrigo Cabeza de León. La noche tanguera bajo las estrellas comenzará a las 21.30 con entradas a partir de 500 pesos, disponibles en Red Tickets.

El domingo 28, por otra parte, llega la tercera fecha de Jazz en el Bosque, que incluye gastronomía y puestos artesanales. Esta vez, la propuesta es en el Club del Lago. A partir de las 19.00, en el Driving Range del Club de Golf, se sucederán cuatro presentaciones con entrada libre y gratuita.

Además, en el Mercadillo de Sauce, ubicado en el Centro Cultural de la Asociación de Fomento y Turismo Sauce de Portezuelo, este sábado habrá música en vivo con el músico y percusionista Gabriel Do Prado Cuarteto y candombe a cargo de Lonjas de los Barrios. La entrada será libre y gratuita y los espectáculos serán de 20.00 a 00.00.

Humor y más música en Maldonado

Este sábado, en Maldonado, en el restaurante y fábrica de cerveza artesanal Juana (Firenze casi Avenida Lussich) se presentarán Santa Falco y el cantautor uruguayo Hober. Por más información, comunicarse al 098 231 351.

En la sala teatral Casa Trompo (18 de Julio casi Cecilia Burgueño), este domingo a las 21.00, vuelve Impropio, el espectáculo de improvisación con los actores Nico Buga, Bruno Repetto y Francisco Burghi. Las entradas anticipadas se adquieren en RedTickets a sólo 490 pesos.

Cortos en la Fundación Manolo Lima

Por su parte la Fundación Manolo Lima en el barrio de Pinares (Orión entre Pez Austral y León), tendrá la quinta edición de su ciclo “Noche de cortos” para despedir el año. Será este domingo a las 20.00, con entrada gratuita.

El programa comienza con La Jhony Chance, de Puerta de Arrabal, seguido por Playa y Agua, de Carlos Bolla. Luego estarán La Plaza, El último examen, La Espera y El Legado (Cineduca). También: Blanco, de Mariana Rantica; Día D, de Rodrigo Guridi; Tres indios flecheros y Termópilas, de Diego Bracco. Por último, Surf en Punta Negra, de la escuela 89.

Cine y exposiciones en el MACA

En el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), ubicado en la ruta 104, cerca de Manantiales, se proyectarán varias películas con acceso gratuito e inscripción previa a través de Passline.

Este viernes se exhibe 25 watts, película uruguaya estrenada en 2001 y dirigida por Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll. Se podrá ver a las 17.30. El sábado se proyectará la película del género comedia El casero (2024), a las 18.00, dirigida por Matías Lucchesi, con presentación de Sergio Gofain.

El domingo será el turno de Mi mundial (2017) a las 18.00, una adaptación de la novela homónima de Daniel Baldi, protagonizada por un adolescente de 13 años que, con su talento para el fútbol, recibe un contrato que transforma la vida de su familia y la saca de la pobreza.

Por otra parte, este sábado, a las 18.00, se estrenará La razón y la existencia. El arte concreto y el informalismo en Uruguay (1947/1970), que revisita uno de los períodos más fértiles, complejos y determinantes del arte moderno uruguayo; muestra concebida para esta institución y curada por Manuel Neves.

Además, hasta el 25 de enero se puede visitar la exposición artística La geometría del silencio, dedicada a uno de los referentes de la abstracción y el arte constructivo uruguayo, Juan de Andrés, que cuenta con la curaduría de Pablo Thiago Rocca.