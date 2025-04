La disputa electoral por el gobierno del Municipio de San Carlos caldea la interna del Partido Nacional (PN) y también abre flancos para el Frente Amplio (FA), que busca recuperar al que fue, durante décadas, uno de sus bastiones en el departamento de Maldonado.

Aunque el objetivo de ambos candidatos blancos a la Intendencia de Maldonado (IDM) es impedir que el FA vuelva a gobernar el territorio carolino, la puja entre Rodrigo Blás (Somos Unión y Cambio) y Miguel Abella (Todos x Maldonado) ha expuesto las debilidades de la gestión local nacionalista en los últimos cinco años y desatado un enfrentamiento que trasciende al despliegue de publicidad y avisos callejeros. Los candidatos a alcalde que responden a Abella (del sector que lidera el intendente Enrique Antía) intentan destacar la gestión del último gobernante local, Carlos Pereyra, con énfasis en la recuperación de espacios públicos y en la gestión de los balnearios ubicados en la jurisdicción carolina, al Este del Arroyo Maldonado. Esto, asociado con la “exitosa” gestión de Antía a nivel departamental.

Blás y sus candidatos, en tanto, han apuntado las baterías a la falta de aseo urbano, el amiguismo de las autoridades locales, a la depresión de la economía carolina y al “abandono” de una ciudad que supo tener un pasado pujante en el departamento. Sin embargo, en algunos actos y encuentros vecinales, Unión y Cambio sugiere que esta situación es responsabilidad de la actual gestión del PN en el Municipio, mientras en otros lo adjudica a los gobiernos anteriores del FA.

“Estamos en el centro, al lado de la plaza y no se ve pasar a nadie”, dijo Blás, días atrás durante el lanzamiento de Ángel Cancela; en el mismo acto, cuestionó el aseo urbano, la falta de iluminación y prometió el fin de los arreglos y aperturas de caminos “para los amigos”.

Blás: “Cualquiera, antes que gobernar con un alcalde del FA”

La semana pasada, durante el lanzamiento del candidato Javier Falco -un estanciero de extracción colorada- al Municipio de San Carlos, Blás utilizó casi los mismos ejemplos del lanzamiento de Cancela, pero los enfocó a fustigar al FA.

“No se puede volver a un gobierno del FA. El municipio del FA dejó que San Carlos se apagase, transformó a la ciudad luz del departamento en una ciudad oscura, y a una ciudad que daba laburo en una ciudad que casi no tiene respuestas”, dijo el candidato al gobierno departamental.

Luego indicó que, si bien el municipio “tiene reclamos”, dentro del PN hay suficientes opciones para evitar que gane la coalición de izquierdas. “El PN tiene once candidatos, nosotros (Unión y Cambio) tenemos seis. Cualquiera de ellos antes que me toque gobernar con un alcalde del FA, porque no nos vamos a llevar bien”, remató.

El discurso de Blás, parcialmente divulgado en las redes sociales de Falco, desató reacciones de candidatos del FA a la IDM y al municipio carolino, y también de históricos militantes de la ciudad que lanzaron gruesas acusaciones contra el ahora senador blanco.

De los Santos: “No es por ahí, Rodrigo. Ya lo verás en las urnas”

El candidato Óscar de los Santos, quien gobernó Maldonado por el FA entre 2005 y 2015, y aspira a volver este año, fue de los que más se explayó en sus redes sociales, poniendo énfasis en el tono “antidemocrático y amenazante” de Blás.

“No es con este comportamiento antidemocrático y profundamente anti carolino, Rodrigo, que vas a derrotar las tradiciones democráticas más ricas de este pueblo. No es con amenazas que puedes pelear San Carlos, Rodrigo, porque en definitiva es hacer lo mismo que ya hizo Antía”, reaccionó en sus redes

“Fue el Partido Nacional todo, incluyendo tu bancada, que le recortó 20 millones de dólares al gobierno de Alba Rijo (la última alcaldesa del FA en San Carlos) y le dieron un golpe fiscal a su propio alcalde (Carlos Pereyra) desde el 2020 también. No es por ahí Rodrigo, ya lo vas a ver en las urnas el 11 de mayo”, agregó.

El comentario no quedó ahí. Junto a una pieza publicitaria correspondiente a la campaña del candidato a alcalde Julio “Canario” Pereira, De los Santos continuó: “Es una lástima que un dirigente que, sin lugar a dudas, es representativo de un sector de la sociedad, no comulgue con los valores democráticos de nuestra ciudad”.

En la pieza aparece inicialmente la figura de Blás en blanco y negro, recortada sobre una colorida imagen del cuestionado acto. “El respeto, el pluralismo, el diálogo, la búsqueda constante de aquello que sea bueno para el pueblo y que San Carlos está por encima de todo y de todos, son cosas que los carolinos tenemos clarísimas. Y más claro deberíamos tenerlo aquellos que aspiramos a servir a los demás”, concluyó el e intendente.

La pieza cierra con la frase “Rodrigo puede decir cualquier cosa. Pero hay algo que nunca va a poder…” Y aparece la figura de Glenda Rondán, una alusión subliminal al inolvidable programa televisivo de 2020 cuando le dijo a la entonces candidata a la comuna montevideana, Laura Raffo, una frase que todavía reverbera en las campañas: “¿Sabés qué no vas a ser? Intendenta, eso no vas a ser”.

Debajo de cada publicación, llovieron comentarios de miliantes que recordaron que ha sido el PN y no el FA el partido que gobernó en los últimos cinco años; cuestionaron también la “campaña sucia” entre Blás y Abella, y reivindicaron distintos aspectos de las gestiones frenteamplistas a lo largo de varios lustros.

Bastión y símbolo de resistencia

La Junta Local, Autónoma y Electiva de San Carlos fue la primera que ganó el FA en el interior del país, cuando todavía estaba lejos la ley de descentralización que creó las jurisdicciones municipales encabezadas por un alcalde. La historia carolina reconoce la resistencia de su gente a la dictadura, de figuras que contribuyeron a la fundación de la coalición de izquierdas, de grandes movilizaciones por causas comunes.

Sin embargo, en las elecciones municipales de 2020, la izquierda perdió ese principal bastión fuera de Montevideo y de la zona metropolitana, a manos del PN. A la hora de la autocrítica, en 2020 el FA observó los desencuentros internos que retrasaron la definición de candidaturas a la alcaldía y la “asfixia presupuestal” aplicada desde la Intendencia de Antía, que gobernaba desde 2015.

También recordaron que, durante la campaña electoral en San Carlos, el intendente aprovechó “la situación de estrangulamiento que él mismo creó” para decirles a los votantes que si no había obras era porque a los gobernantes de San Carlos “no les gustaba trabajar”.

Trascartón, en el último tramo de la campaña 2020 aparecieron el entonces presidente de la república, Luis Lacalle Pou, y varios de sus ministros para inaugurar obras vinculadas con la seguridad pública -que venían del gobierno nacional del FA- y reforzar la idea de que los gobernantes frenteamplistas gestionaron mal el municipio.

En octubre y noviembre pasados, el FA se recuperó en San Carlos como el partido más votado, lo que encendió la esperanza y el ánimo militante. Ahora la fuerza política presenta cuatro candidatos -Karina Gómez, Julio Pereira, la ex alcaldesa Alba Rijo y Gerardo Viñales- quienes circulan juntos en barriadas y ferias, embanderados con los tres postulantes a la IDM. “San Carlos para todos, juntos”, es su eslogan.