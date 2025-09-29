Durante una sesión de la Junta Departamental de Maldonado, el edil del Frente Amplio (FA) Fernando Borges informó que el barrio La Capuera tiene “tres cañadones que topográficamente con el arrastre de agua de lluvia terminan en la Laguna de Sauce”, reserva ubicada en la jurisdicción del Municipio de Piriápolis. Aseguró que hay una situación “lamentable”, dado que “hay acumulación de basura como microondas, pedazos de autos, de motos, televisores, cocina, heladera, entre otros”.

Mencionó que si bien hay una cuadrilla de la Intendencia de Maldonado (IDM) en la zona, “hace diez años está en la misma situación, no hay una intervención real para que esto no ocurra”, por lo tanto, al no “limpiarlo, [la basura] termina en la Laguna del Sauce”, explicó. Por otra parte, informó que “en los últimos cinco años cesó la intervención de saneamiento en La Capuera”, lo que causó que actualmente “haya aguas servidas [aguas residuales contaminadas por desechos orgánicos, químicos, microorganismos] dentro de la laguna”.

A su vez, dijo que en este momento está en discusión el proyecto Neptuno que fue cancelado por el gobierno y la construcción de una represa en Casupá, sin embargo, “un recurso hídrico como es la Laguna de Sauce capaz de abastecer a Maldonado y Canelones, no se le brinda la importancia; estamos dejando que vaya en una decreciente total”, ratificó. En este sentido, anunció que invitará a la Comisión de Ambiente de la Junta Departamental “para que recorra estos lugares, vea su estado y la gravedad de la situación”.

Por último, sostuvo que con el transcurso de los años, “se han perdido los juncales, los filtros naturales y los cañadones que eran naturales y limpios, que ahora están llenos de contaminación”. Entiende que se está “perdiendo” el recurso hídrico del departamento y “no se está pensando en las generaciones [venideras]”, por lo que se necesita “una acción inmediata de la Intendencia [de Maldonado] y OSE [Obras Sanitarias del Estado]”.