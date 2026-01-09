Vecinos del humedal de los arroyos Maldonado y San Carlos denunciaron a la Intendencia de Maldonado (IDM) la tala de varios ejemplares de ombúes ubicados en el Ecoparque Metropolitano, uno de los cinco humedales del departamento declarados de “relevancia ambiental” por el gobierno nacional.

El intendente Miguel Abella “rechazó de plano la situación e instruyó una investigación administrativa para conocer las circunstancias en las cuales alguien ordenó la tala”, informó el encargado de Comunicaciones de la comuna, Martín Pintos.

Agregó que “la tala generó indignación y sorpresa”, y anunció que la Dirección de Ambiente, a cargo de Virginia Villarino, “realizará un relevamiento de la zona para cuantificar el daño, al tiempo que avanzará la investigación dispuesta por el intendente”.

Se trata de un área que la actual administración departamental resolvió proteger, tras una intensa movilización social durante el último gobierno del nacionalista Enrique Antía y una intimación del Ministerio de Ambiente a recomponer el daño ocasionado por vertidos irregulares.

En setiembre pasado, la IDM comenzó a recomponer el área y convocó reuniones para definir un plan de manejo del Ecoparque Metropolitano junto con agrupaciones vecinales, expertos universitarios, la UTU Arrayanes y los municipios de San Carlos, Maldonado y Punta del Este.

Por otra parte, en el presupuesto 2026-2030 se reflotó el Fondo Departamental de Humedales, con el objetivo de financiar acciones de investigación, restauración y educación ambiental.