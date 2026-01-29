Un hombre de 78 años fue embestido por un auto mientras caminaba por la rambla Claudio Williman a la altura de la calle Capricornio, en la parada 38 de la playa Mansa. El servicio de emergencia 911 recibió la alerta a las 10.55. Quien llamó dijo que el conductor subió la vereda y que el peatón quedó atrapado debajo del vehículo.

Policías y personal de una ambulancia lograron liberar a la víctima, le dieron primeros auxilios y la derivaron a un sanatorio de Maldonado con diagnóstico de “posible fractura de cadera, brazo izquierdo y traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento”, informó la Jefatura de Policía de Maldonado.

El conductor, que experimentó lesiones leves, se negó a ser asistido. La prueba de alcoholemia a la que fue sometido arrojó “resultado positivo”, pero el parte oficial no reveló la cantidad. El peatón, de cuya identidad sólo se divulgaron las iniciales (JM) falleció a la hora 16.00. El caso está a cargo de la Fiscalía de tercer turno y del Juzgado de Faltas.