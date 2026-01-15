Tras la muerte de una mujer por la caída de un árbol en la reserva del cerro Pan de Azúcar y “las acciones climáticas registradas en los últimos días”, la bancada del Partido Colorado (PC) envió una nota al intendente Miguel Abella para solicitar “un relevamiento de las principales zonas de esparcimiento, así como de los ejemplares arbóreos de gran porte existentes en ellas”.

El documento, al que accedió la diaria fue firmado el miércoles 14 por Eduardo Elinger, Ignacio Garateguy, Francia Barrios y Omar Messano, ediles del Batllismo 100 que ocupan de forma rotativa la única banca del PC en la Junta Departamental. Plantea que el relevamiento abarque al Arboretum Lussich, los parques El Jagüel, La Loma, Mancebo, Indígena y Medina y “todos aquellos espacios que reciben una importante concurrencia de vecinos y turistas en el territorio departamental”.

En diálogo con este medio, Elinger aclaró que no pretende que se dispongan cuadrillas especiales para esa tarea, “ya que los propios parques las tienen”, sino que haya “una necesaria coordinación” entre la dirección de Aseo Urbano de la Intendencia de Maldonado (IDM) y cada municipio.

Además, sugirió que “se tomen las medidas correspondientes” con los árboles de gran porte –como los eucaliptos y los pinos– que estén en riesgo de “inminente caída”, sea por fenómenos climáticos o por su antigüedad. Esto es que se proceda a “la poda urgente y su reposición como lo establece el Decreto [2602, que regula el manejo de los bosques costeros urbanizados desde hace 37 años]. Aseguró que desde la IDM “siempre hay diálogo, pero no siempre se da una señal de respuesta”.

Por otra parte, recordó que la bancada colorada ya había planteado en la Comisión de Presupuesto, durante el análisis del presupuesto departamental 2026-2030, que la IDM podara árboles, “sobre todo la espumilla, que es lo que más aflora en el casco urbano”. Resaltó que “no se trata sólo de evitar accidentes, sino que también afecta el alumbrado público, invade aceras y levanta veredas”. Según dijo, desde la dirección de Aseo Urbano se le informó que “en cuanto se tuvieran los recursos, se iba a comenzar la rutina habitual [de podas], porque se había atrasado”.

En tanto, el coordinador de Higiene Ambiental de la IDM, Carlos Medina, informó a la diaria que la fecha de reapertura de la Estación de Cría y Fauna Autóctona no se definirá “hasta que se culminen los peritajes [de Bomberos y Policía] y la investigación administrativa” que ordenó el intendente Abella. Dijo que, en cualquier caso, se realizarán tareas de “mantenimiento” del parque.