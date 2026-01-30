Los delegados del Frente Amplio (FA) en la comisión multipartidaria de Ambiente, una de las cuatro creadas con vistas a la adecuación presupuestal de este año, presentaron propuestas en materia de ordenamiento territorial y protección del agua; defensa de la costa y bienes comunes; protección de humedales y gestión de residuos; gobernanza y control ambiental. La última reunión de la comisión será el 4 de febrero, con el objetivo de acordar un informe único para entregar al intendente Miguel Abella.

Uno de los ejes planteados por el FA está enfocado en la aprobación del Plan Local de Ordenamiento Territorial de la Cuenca de la Laguna del Sauce en la Junta Departamental. La discusión sobre este instrumento, que regirá el uso del suelo y las actividades productivas y urbanas para proteger la principal fuente de agua potable del departamento, se retomó esta semana en varias comisiones del legislativo.

Leonardo Moreira, edil del FA e integrante de la comisión interpartidaria de Ambiente, dijo a la diaria que “hace mucho tiempo que se está trabajando en el plan” y que hubo “un trabajo serio” en el que participaron técnicos de la Intendencia de Maldonado, asesores contratados, organizaciones civiles y académicos, por lo que entiende que debería aprobarse “a la brevedad”.

Además, señaló que el FA propuso extender ese instrumento a las lagunas Blanca y Escondida, reservorios de agua dulce ubicados en la región de José Ignacio, con un plan específico para cada una y una metodología similar a la empleada para el caso de Laguna del Sauce.

Agregó que “es fundamental que los vecinos participen para que se cumpla de la mejor forma y sea un aporte para la sociedad”. Para eso, se promueve la creación de comisiones de cuenca, organismos integrados por delegados de los tres niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.

Suspender excepciones de construcciones en la franja costera

Ante la cantidad de proyectos de construcción o fraccionamientos aprobados mediante excepciones a la normativa vigente, el FA solicitó suspender la concesión de excepciones por un plazo de cinco años. Moreira dijo que “es muy importante que la normativa se respete, porque si se brinda una excepción a un proyecto, luego se transforma en una regla”.

Señaló que los proyectos “deben contemplar el cuidado de humedales para no seguir quitándoles superficie, ya que la función ecosistémica disminuye y se reflejará en la calidad de agua de las playas”. Otro punto a considerar es que muchos de esos proyectos se aprobaron sin contar con la capacidad de OSE para absorber la producción de aguas residuales, ni planes en materia de tránsito de vehículos.

Áreas protegidas y fiscalización

Otra propuesta es la creación de un Sistema Departamental de Áreas Protegidas que integre humedales, costas, sierras y lagunas, articulado con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El edil mencionó como ejemplo el humedal del arroyo Maldonado y dijo que el objetivo es que “haya más áreas protegidas para que existan mejores resultados para la biodiversidad y la calidad de vida del agua y de los habitantes”.

Sobre la fiscalización y el control ambiental, explicó que se busca “generar una guardia ambiental que esté capacitada para fiscalizar que las actividades que se desarrollan en el departamento sean las adecuadas”. Entiende que esto permitirá, además, que “las denuncias de los vecinos y vecinas sean más ágiles” y evitar así que transcurran varios días “sin una respuesta” cuando se advierten intervenciones no autorizadas.

En este sentido, el FA propone que el gobierno departamental desarrolle “un proyecto”, que luego contará con la participación de egresados de la UTU Arrayanes y del Centro Universitario Regional del Este (CURE) de Maldonado, sean de Gestión Ambiental o de la Licenciatura en Diseño de Paisaje, así como con la colaboración del Ministerio del Interior, específicamente de la policía rural, para su implementación, explicó Moreira.

Gestión de residuos urbanos y actualización del plan de manejo

También se plantea implementar un plan piloto para la gestión de residuos urbanos en la zona de la laguna del Sauce y “suscribirlo a Sauce de Portezuelo porque, al estar los vecinos comprometidos con el ambiente y organizados, hay una base para que este proyecto pueda tener éxito”. El FA considera que este plan debería ser desarrollado por la IDM, el Municipio de Piriápolis, el CURE de Maldonado y los vecinos, con el fin de tener un “monitoreo constante”.

Por otra parte, se busca actualizar el Plan de Manejo del Ecoparque del Humedal, con la incorporación de criterios de conservación ecosistémica, educación ambiental y uso público responsable. Para su implementación, el FA solicita la “asignación de recursos presupuestales, equipos técnicos especializados y mecanismos de control”.

En un comunicado público, el FA señaló que sus propuestas “se sustentan en una concepción del ambiente como derecho colectivo, inseparable del derecho a la salud, al acceso al agua potable, al disfrute del espacio público y a un desarrollo territorial equilibrado”. Asimismo, remarcó que “se formulan desde una perspectiva de coordinación entre el gobierno departamental y el gobierno nacional, en consonancia con el Programa Departamental y el Programa Nacional del Frente Amplio”.