El presidente Yamandú Orsi y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, se reunieron este jueves con el intendente de Maldonado, Miguel Abella, para evaluar acciones ante el déficit hídrico que afecta a la zona rural del departamento, sobre todo en las sierras.

El encuentro, que se realizó por la mañana en el edificio comunal, fue solicitado por Fratti, quien mostró un mapa al presidente y al intendente para justificar su preocupación por la falta de lluvias en Maldonado, Rocha y Lavalleja. Las sierras de los Caracoles, de la Ballena y parte de la sierra de Carapé “son las zonas con más dificultad” en el departamento”, informó.

Foto: Mónica Robaina

El MGAP analizó la situación a nivel nacional y el miércoles 7 anunció la instalación de mesas de trabajo hasta la semana próxima, cuando se definirá si se declara o no la emergencia nacional.

Este jueves, en Maldonado, Orsi pidió “no duplicar esfuerzos y trabajar en conjunto el gobierno nacional y el departamental en las zonas más afectadas”, señaló el área de Comunicaciones de la Intendencia de Maldonado (IDM) al resumir la reunión.

Foto: Mónica Robaina

En ese sentido, se acordó que el MGAP y la IDM harán un listado de productores afectados para definir acciones, aunque, según Fratti, el Instituto Nacional de Meteorología prevé que la situación se supere próximamente en “un 50%” del territorio.

Abella dijo que la IDM está trabajando con cinco camiones cisterna para llevar agua a los animales y que está “profundizando la tarea en las aguadas”. Agregó que, por el momento, no hay solicitudes de agua potable por parte de la población.

Además del presidente, el ministro y el intendente, estuvieron en la reunión técnicos de la cartera y el secretario general de la IDM, Álvaro Villegas.