Desde este viernes se disputa la quinta edición del Tour de San Carlos, competencia de ciclismo que contará con tres etapas a lo largo de tres jornadas consecutivas. El recorrido abarcará las jurisdicciones de los municipios de Pan de Azúcar, Aiguá y San Carlos, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes de la región, según los organizadores.

“Gracias a su ubicación estratégica, nuestra ciudad se ha consolidado como un referente no sólo en el ámbito deportivo y cultural, sino también en el turístico, albergando eventos de alcance nacional e internacional que enriquecen nuestra identidad y proyectan nuestra región hacia el mundo”, resaltó el alcalde del municipio carolino, Luis Cima, al lanzar el evento.

En una rueda de prensa, celebró que el recorrido integre a los municipios de Pan de Azúcar y Aiguá y destacó que “evidencia el compromiso con la cooperación regional y la construcción de un sentido de pertenencia”. A su vez, sostuvo que este tipo de eventos permite que se “abran nuevas oportunidades para el desarrollo deportivo cultural y turístico”.

Circuito y horarios

La primera etapa comienza este viernes 30 con la prueba contrarreloj individual de 10 kilómetros, cuyo recorrido será por la costanera General Artigas en dirección sur, la rambla perimetral y el giro en la rotonda para ingresar a la ruta 39, kilómetro 5,1, desde donde se retornará a San Carlos. Los ciclistas se concentrarán en el Teatro de Verano Cayetano Silva a las 15.00 y la largada, frente al teatro, será a las 16.00.

El sábado 31, se disputará la segunda etapa de la competencia, con un recorrido de 147,1 kilómetros que incluirá San Carlos, Pan de Azúcar, ruta 60, ruta 9 y el regreso a San Carlos por la calle 25 de Agosto. La concentración está prevista a las 7.00 en el teatro Cayetano Silva, con horario de largada en tren controlado a las 7.45 desde la intersección de las rutas 9 y 39, y la llegada será en la plaza 19 de Abril.

En la última etapa del domingo 1º de febrero, los competidores completarán 148 kilómetros de carrera, con concentración a las 7.00 en Cayetano Silva y largada a las 7.45. Los ciclistas partirán en tren controlado hasta ingresar a la ruta 39, se dirigirán a la ciudad de Aiguá y luego regresarán a la plaza 19 de Abril de San Carlos.

Participarán ciclistas individuales, colectivos y sindicatos, entre estos la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Universidad del Trabajo del Uruguay, que otorgará premios al mejor ciclista sub 21 de cada etapa.