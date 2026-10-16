ASSE firmó convenio con la Intendencia de Maldonado para ampliar y remodelar el Hospital de Maldonado por 30 millones de dólares

Cristina Lustemberg, Miguel Abella y Álvaro Danza, el 15 de octubre durante la firma del convenio de cooperación para la ampliación del Hospital Departamental de Maldonado.

La comuna donará a ASSE padrones linderos para la construcción del nuevo edificio, que tendrá capacidad para 200 camas.

En el marco del proceso de ampliación del hospital Elbio Rivero de Maldonado, este jueves 15 la Intendencia de Maldonado (IDM) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) firmaron un convenio de cooperación para la ampliación y remodelación integral del hospital. Durante la presentación participaron el presidente de ASSE, Álvaro Danza, el intendente Miguel Abella y la ministra de Salud Pública (MSP), Cristina Lustemberg, entre otras autoridades departamentales y nacionales.

Las obras insumirán una inversión de 30 millones de dólares prevista en el presupuesto nacional. Aún no se hizo el llamado a licitación para seleccionar la empresa ejecutora del proyecto, aunque Danza dijo a la diaria que espera “que sea a la brevedad”. Una vez iniciadas, las obras demandarán “tres o cuatro años”.

El memorándum de entendimiento establece compromisos de cooperación entre ambos organismos a fin de “planificar la disposición de los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto de ampliación del hospital”. La IDM solicitará a la Junta de Maldonado la autorización para ceder a ASSE los padrones linderos al hospital, de 5.096 metros cuadrados, para la construcción del nuevo edificio, y que el padrón vinculado a la fundación Hemovida, que está en comodato, pase a nombre del prestador público de salud. Además, colaborará con la planimetría, el drenaje y el saneamiento pluvial.

El intendente Abella dijo que la ampliación del hospital responde a una “necesidad”, debido a que “fue construido en 1978 por el pueblo fernandino, cuando había menos de 100.000 habitantes, y hoy hay cerca de 250.000”. Según informó, el nuevo edificio contará con una capacidad de 200 camas.

En tanto, ASSE finalizó el programa médico y el anteproyecto arquitectónico, y avanzará en las etapas de planificación y ejecución de las obras. El proyecto contempla 138 camas de internación para pacientes moderados –entre medicina, cirugía, pediatría, ginecobstetricia y salud mental– y 42 destinadas a cuidados críticos e intermedios, pediátrico, neonatales y adultos, además de 24 puestos de emergencia, cuatro blocks quirúrgicos, tres salas de parto y 37 consultorios para atención ambulatoria.

La estrategia, según Danza, consiste en “avanzar en la ampliación del hospital para descongestionar el edificio actual –que era propiedad del MSP, pero fue cedido a ASSE– durante las obras de remodelación”.

También prevé la remodelación del Hemocentro Regional de Maldonado y la construcción del Banco de Leche, iniciativas que “se van hacer con rubros que la fundación Hemovida tiene especialmente destinados”, aunque no precisó cuáles son ni el monto a destinar para estas obras. Danza explicó que el proyecto arquitectónico de la fundación Hemovida ha sido contemplado con la planificación de ASSE.

Miguel Abella, Cristina Lustemberg y Álvaro Danza, el 15 de octubre durante la firma del convenio de cooperación para la ampliación del Hospital Departamental de Maldonado. Foto: Natalia Ayala

Danza: “Es un paso clave para empezar a planificar la etapa que se viene”

“En lo que respecta a la salud pública, en todo el departamento atendemos a más de 75.000 usuarios. O sea que tenemos que adaptar nuestras prestaciones asistenciales al crecimiento poblacional”, señaló Danza durante la presentación.

El jerarca sostuvo que el hospital “no puede planificarse de forma aislada”, sino que debe integrarse a la dinámica departamental, considerando aspectos como la caminería, los drenajes sanitarios, pluviales, el transporte y las condiciones sociales, que “son objeto y competencia del gobierno departamental”.

Además, advirtió que la ampliación edilicia no resolverá por sí sola las dificultades que “plantean a diario los usuarios y los funcionarios del centro de salud”. “Es obvio que solo una obra, sin recursos humanos, sin recursos materiales, sin los gastos de funcionamiento, no soluciona los problemas que tenemos”, afirmó. Por último, subrayó la importancia del acuerdo con el gobierno departamental: “Es un paso clave para empezar a planificar la etapa que se viene”.

Lustemberg: “La infraestructura de servicios de salud de Maldonado debe ser fortalecida”

La ministra Lustermberg consideró que Maldonado “ha crecido demográficamente y que el hospital quedó chico, por eso, es una prioridad [para el gobierno nacional] en el marco del fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Salud”. Indicó que “la infraestructura de los servicios de salud en Maldonado debe ser fortalecida en las zonas este y oeste, no solo durante el año, sino en la temporada estival, cuando se incrementa la población”. A su vez, añadió que la infraestructura hospitalaria “debe integrarse a una red coordinada de servicios, desde el primer nivel de atención hasta los de mayor complejidad”.

Además, señaló que la ampliación del hospital tendrá impacto tanto en las condiciones laborales de los funcionarios como en la atención de los usuarios. En ese sentido, destacó que se trata de “las condiciones en las que una persona recibe atención cuando tiene un problema de salud, de las familias que necesitan encontrar respuestas y de los equipos de salud que todos los días tienen a cargo la atención [de usuarios] y necesitan las condiciones adecuadas para desarrollar su trabajo”, manifestó.

Por otra parte, advirtió sobre las dificultades para cubrir determinados puestos y especialidades médicas en la región este. “Sabemos todavía las dificultades que tiene ASSE y que tiene el sistema en recursos humanos”, afirmó, y mencionó los problemas de cobertura en algunas disciplinas en el este del país, como la de enfermería.

“Todavía queda un gran camino por recorrer, ya que habrá que avanzar en distintas etapas del proyecto, cumplir con los compromisos asumidos y hacer el seguimiento necesario para que esta transformación pueda concretarse”, añadió. También remarcó que la infraestructura “debe acompañarse de recursos humanos y tecnológicos”.