Ciclo cinematográfico en Pan de Azúcar, Maldonado y San Carlos, con entrada gratuita

Se desarrollará el 22, 23 y 24 en el marco del Festival Internacional de Cine de Punta del Este, con proyecciones nacionales e internacionales, seguidas de instancias de cine foro.

En el marco del 29º Festival Internacional de Cine de Punta del Este, desde el 20 al 26 de febrero de 2027, se realizará por primera vez el ciclo cinematográfico “Sesiones de primavera” los días 22, 23 y 24 en Pan de Azúcar, Maldonado y San Carlos, con entrada gratuita. La iniciativa cultural es organizada por el Departamento de Cultura de la Intendencia de Maldonado (IDM) y cuenta con el apoyo de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU).

El director de Programación Cultural de la IDM, Valentín Trujillo, dijo que desestacionalizar el festival “era un reclamo del ambiente audiovisual de Maldonado para que no se acote solo a la temporada de verano”, durante su lanzamiento, el pasado lunes 5. En este sentido, resaltó que el resto del año “hay un ecosistema audiovisual departamental muy importante, representado por instituciones educativas y académicas públicas y privadas”, que, en ocasiones, “no pueden participar” en el festival en verano. Si bien el evento es apto para todo público, señaló que “está pensado para estudiantes y egresados de audiovisual, docentes y realizadores, debido a las instancias de cine foro propuestas”.

Por otra parte, están abiertas las inscripciones al festival hasta el 31 para participar en la Competencia Iberoamericana con largometrajes de ficción o documentales realizados en América del Sur, América Central y el Caribe, México, España y Portugal. Asimismo, se podrán inscribir en la muestra del Panorama Internacional, una sección “no competitiva” dirigida a largometrajes de ficción o documentales desarrollados en cualquier país. La inscripción deberá realizarla quien acredite tener todos los derechos sobre el film presentado, ya sea productor, un representante de la firma productora que figure en los créditos, un agente de ventas internacional o un distribuidor regional o nacional.

Según el reglamento, se aceptan producciones finalizadas luego del 1º de enero de 2026, con más de 60 minutos de duración en formato digital y, en caso de ser una película de habla extranjera, el material enviado debe incluir subtítulos en español. Las películas “no podrán haber sido exhibidas en territorio uruguayo previamente o durante la fecha en la que se desarrollará el festival”; en caso contrario, “la dirección del festival se reserva el derecho de invitar a la película a participar en exhibiciones especiales no competitivas”.

Programación del jueves 22 al sábado 24

A lo largo de tres jornadas, centros culturales de Pan de Azúcar, Maldonado Nuevo y San Carlos albergarán producciones nacionales e internacionales que abarcan desde la fotografía documental hasta el cine de género fantástico y un documental sobre una figura icónica del espectáculo rioplatense. La actividad comenzará el jueves 22 a partir de las 17.30 en el Centro Progreso de la ciudad de Pan de Azúcar (sala Amalia Quintela), con una muestra de cortometrajes de Maldonado, que cuenta con la curaduría de las realizadoras Maru Colman, Narella Correar y Fernanda Méndez, ganadoras de Pantalla Maldonado 2025.

Más tarde, a las 19.00, llegará el turno del documental uruguayo-argentino Río adentro (2025), dirigido por el cineasta y productor uruguayo Pablo Martínez Pessi, el cual contará con un cine foro posterior. El documental sigue los pasos de Lucas, un pescador artesanal que se adentra en los montes a orillas del río Uruguay y el río Negro para retratar los campamentos de pescadores y su oficio. A través de la realización de un fotorreportaje para convertirlo en su propio fotolibro, retrata los paisajes y el oficio del pescador artesanal de Villa Soriano en el departamento de Soriano, y el esfuerzo de Lucas y su empeño en comprender su identidad, territorio y búsqueda personal.

El viernes 23 a las 18.00, en el Centro Cultural Maldonado Nuevo dentro del ciclo “Pelos de punta”, dedicado al cine de terror, se proyectará el cortometraje argentino Serafina (2024), apto para mayores de 13 años, dirigido por el cineasta argentino Gonzalo Calzada. Ambientado en el pueblo abandonado de Providencia, narra la lucha de una curandera solitaria contra un mal ancestral que emana de un “pozo maldito” y exige un sacrificio humano. Tras la función, los asistentes podrán disfrutar del encuentro “Rodar el horror” con el realizador, quien compartirá historias de rodajes, y, luego, de un cine foro.

A las 20.30 se exhibirá Nico (2026), la primera película de ficción filmada 100% en Salto, dirigida por el director, guionista, actor y productor mexicano Salomón Reyes, quien vive en Uruguay desde hace 15 años y en Salto desde hace 14. La trama gira en torno a una madre separada que reúne a su familia en el mismo bosque donde falleció su hijo tres años atrás, sin revelar que los ha reunido para llevar a cabo un ritual de invocación que le devuelva la vida al niño. Al finalizar la proyección, se realizará un cine foro.

El cierre del festival tendrá lugar el sábado 24 en el teatro de la Sociedad Unión de San Carlos. A las 18.00 se proyectará el documental uruguayo Cádiz en febrero: una mirada desde el sur (2026), bajo la dirección del cineasta y murguista carolino Martín Sosa. La pieza audiovisual narra el carnaval de Cádiz, uno de los más emblemáticos de España.

Finalmente, a las 20.30 se exhibirá el documental uruguayo-argentino El último viaje a China (2023), dirigido por el director y guionista de cine, teatro y televisión argentino Alejandro Maci. La actriz argentina Soledad Silveyra y el actor uruguayo Carlos Perciavalle evocan con humor y emoción la figura de China Zorrilla. Lejos de ser una biografía convencional, el documental se presenta como un retrato humano apoyado en imágenes, audios y entrevistas de la actriz uruguaya, rindiendo tributo a una figura que “ocupa un sitio privilegiado en el imaginario colectivo y en la experiencia cultural rioplatense”. Ambos eventos del sábado incluirán su respectivo cine foro con la audiencia.