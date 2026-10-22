Maldonado concentró el 52% del gasto turístico del país en 2025, según informe del Observatorio Económico y Turístico

El documento, que advierte sobre la pérdida de competitividad y la dependencia del turismo argentino, plantea tres líneas de acción para el sector.

El Observatorio Económico y Turístico de Maldonado, impulsado por la Cámara Empresarial, la Intendencia de Maldonado (IDM) y la Universidad Católica del Uruguay (UCU) Campus Punta del Este, presentó su primer informe, este jueves, en Casapueblo. El documento fue elaborado por docentes y técnicos de la UCU, en base a indicadores demográficos, laborales, empresariales, educativos y turísticos del departamento, como insumo para la toma de decisiones públicas y privadas.

“Maldonado consolida un perfil dinámico, con crecimiento demográfico sostenido, el mercado laboral más sólido del país y el turismo como principal motor, en contraste con una economía nacional que se contrajo 0,8% en el segundo trimestre de 2026”, resume el informe, para agregar que la competitividad del turismo receptivo y la dependencia de la demanda argentina son “dos desafíos que acompañan ese desempeño”.

Según la investigación, en 2025 el departamento recibió 877.179 visitantes y un gasto turístico de 1.062 millones de dólares, el 52% del total nacional; en tanto, el gasto por visitante fue de 1.210 dólares y “duplicó con creces” el promedio del país, situado en 566 dólares. Punta del Este concentró el 85% de los visitantes y el 87% del gasto, al tiempo que Piriápolis recibió más de 128.000 visitantes y generó US$ 143 millones.

Incertidumbre de cara a la temporada

Durante la presentación del informe, el decano de la Universidad Católica del Uruguay, Augusto Ferreira, destacó la utilidad de contar con información en la antesala de la temporada estival. Por otra parte, reconoció que existe un buen nivel de reservas, pero advirtió que “todavía hay incertidumbre y que una parte de los turistas decide viajar en función de las condiciones meteorológicas”.

También remarcó que no alcanza con medir la cantidad de visitantes, sino que es necesario analizar cuánto gastan y qué impacto tiene ese consumo en el desarrollo departamental.

En la temporada pasada, los turistas extranjeros disminuyeron cerca de 8%, mientras el turismo interno marcó un récord. En general, “si bien la cantidad de visitantes no fue menor, el gasto por turista descendió y es un factor que incide directamente en la actividad económica”, advierte el informe.

“El tipo de cambio real con Argentina mejoró 32,7% en 2024 y 14,5% en 2025, y los turistas argentinos crecieron 27,6%; con Brasil está en el mínimo de la serie y los brasileños cayeron 7,2%”, remarca el documento, para advertir sobre la pérdida de competitividad en el turismo receptivo y la caída del gasto real por visitante.

El desafío, en ese contexto, es “mejorar la rentabilidad del sector, ampliar la promoción internacional y fortalecer el capital humano”. La actividad turística genera más de 12.000 empleos en Maldonado, equivalentes al 16% del total departamental, y está vinculada a una construcción de segundas residencias que supera los US$ 1.000 millones anuales.

Según se informó, en próximas ediciones el Observatorio dará seguimiento a las tasas de interés, el tipo de cambio real y la diversificación de mercados emisores, la formalización del empleo, la heterogeneidad territorial y la planificación de infraestructura ante el crecimiento poblacional.