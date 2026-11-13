Hugo Fattoruso y Quinteto Barrio Sur cierran la quinta edición del festival Jazz en el Bosque el sábado 21

Vuelve una tarde de jazz, candombe y naturaleza en Sauce de Portezuelo: el evento, de acceso gratuito, se combina con artesanías y gastronomía del Mercadillo.

Una nueva edición del festival Jazz en el Bosque se realizará el próximo sábado 21, a partir de las 15.00, en Sauce de Portezuelo. El festival gratuito, impulsado por la Asociación de Fomento y Turismo de Sauce de Portezuelo e inspirado en el Jazz a la Calle de Mercedes (Soriano), tuvo su primera edición el 1º de octubre de 2022. Desde 2024, forma parte de la Ruta del Jazz en Uruguay, consolidándose como uno de los eventos culturales más convocantes del este del país fuera de temporada.

El presidente de la asociación, Alfonso Di Paulo, destacó a la diaria que el festival “logró establecerse como un encuentro anual y siempre acompañan muchas personas”. Según explicó, reciben visitantes de distintos puntos del país y cada año crece la expectativa. “Tenemos un montón de mensajes en Instagram de gente que tiene ganas de participar”, aseguró.

En su quinta edición, Jazz en el Bosque busca mantener la apuesta por la calidad musical y diversidad de estilos. “No sé hoy si existe el jazz puro. El jazz es una gran fusión de música, se une con todos los estilos musicales y eso creo que enriquece”, señaló Di Paulo.

El dirigente vecinal valoró el apoyo de la Intendencia de Maldonado (IDM), los ministerios de Turismo y de Educación y Cultura (MEC), el Municipio de Piriápolis y otros apoyos institucionales, “que permiten sostener una fiesta gratuita y abierta a todo público”.

Música en vivo, mercadillo y actividades para el público infantil

La programación musical, ideada por los jazzistas locales Juan Ibarra y Damián Taveira, comenzará a las 15.00. Abrirá el grupo argentino Zabeca Dúo (Tiki Cantero y Ernesto Snajer), seguido por Alejandra Gala Sexteto y Manza Quartet.

Al cierre se presentarán Hugo Fattoruso y el Quinteto Barrio Sur junto con los hermanos Silva, directores de la comparsa Cuareim 1080, con una propuesta de candombe clásico, contemporáneo y de vanguardia. Las visuales estarán a cargo de Nito Celentano.

Como todos los años, además de las propuestas musicales funcionará alrededor del escenario el Mercadillo de Sauce de Portezuelo, con 30 puestos de artesanos, productores locales y foodtrucks, en una jornada que reunirá música en vivo y naturaleza.

Di Paulo recomendó asistir tan pronto abra el mercadillo, a las 13.00, para disfrutar la experiencia completa. Al igual que en la edición anterior, habrá un espacio destinado a las infancias, con juegos y talleres al aire libre, que contará con el apoyo del Espacio MEC, programa de desarrollo territorial de la cartera.

La iniciativa surgió de la intención de contemplar al público infantil en una propuesta pensada para disfrutar en familia: “En 2025 fue muy exitoso, por eso este año pedimos otra vez el apoyo del Espacio MEC para repetirlo”, explicó.

Más espacio para nuevos músicos en 2027

Para mantener activa la propuesta musical, más allá del festival anual, en el correr del año se desarrollaron los encuentros Jazz en el Bosque Íntimo, todos los meses, en el Espacio Cultural de Sauce de Portezuelo. “Era como mantener ese fueguito encendido del jazz”, resaltó Di Paulo.

La organización proyecta introducir algunos cambios en la sexta edición de Jazz en el Bosque para dar mayor participación a los estudiantes de música, iniciativa que está vinculada al crecimiento de la formación de jazz en Maldonado.

“Nos parece importantísimo que los estudiantes, que son toda la promesa, tengan un lugar en el bosque [de Sauce de Portezuelo]”, adelantó Di Paulo sobre una de las novedades para el 2027.

A modo de ejemplo, mencionó los cursos básicos y de improvisación que forman parte del programa Educación Permanente del Centro Universitario Regional Este en colaboración con la Licenciatura en Jazz y Música Creativa de la Universidad Tecnológica (UTEC) y con el apoyo del Departamento de Cultura de la IDM y su Escuela Departamental de Música.

Estos cursos son dictados por el contrabajista y docente duraznense Alfonso Santini y el trompetista y docente argentino Federico Lazzarani, excoordinador de la licenciatura de la UTEC y actual docente.