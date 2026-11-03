Cambio climático y salud mental: Maldonado es parte de un proyecto de asistencia técnica para mejorar la gobernanza

Investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales realizaron un taller en el CURE, enmarcado en el Plan de Acción de Género y Cambio Climático de Uruguay 2026-2030.

El taller “Pensar las estrategias de salud mental y el cambio climático desde los territorios”, enmarcado en el Plan de Acción de Género y Cambio Climático de Uruguay 2026-2030 del Ministerio de Ambiente (MA), se realizó la semana pasada en Maldonado como parte de un programa de asistencia técnica en la temática, con perspectivas en diversidades sexuales y de género, generacionales, étnico-raciales, rurales y urbanas, entre otras.

El encuentro, que tuvo lugar en el Centro Universitario Regional Este (CURE), se inscribió en un ciclo de cuatro instancias en distintos territorios del país sobre cambio climático, salud mental y género, basado en un acuerdo entre la Asociación Pro-Fundación para las Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la República y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El ciclo tiene “un componente importante” para el proyecto Climate Promise 3.0, que está orientado a “fortalecer la gobernanza climática con perspectiva de género” y vinculado tanto a la salud ambiental como a la salud mental “justa e inclusiva”, dijo a la diaria la docente e investigadora del Departamento de Sociología de la FCS Soledad Nión Celio.

En tanto coordinadora de la asistencia técnica, señaló que el objetivo es “generar insumos técnicos y metodológicos para incluir la salud mental integral en la política climática de Uruguay, entendiendo que la salud mental es algo complejo, construido culturalmente y comunitariamente”.

En ese contexto, Nión Celio remarcó la importancia de la participación territorial, “con enfoque de género e interseccionalidades”, por parte de diversos públicos, como mujeres urbanas, rurales, migrantes, diversidades sexo-genéricas, personas con discapacidad, afrodescendientes con distintas ascendencias étnicas y religiosas, técnicos y decisores de políticas.

Maldonado como territorio de investigación

Maldonado fue seleccionado por su perfil de territorio costero “donde se registran zonas afectadas fuertemente por tormentas, vientos y posibles inundaciones”, explicó. A modo de ejemplo, la investigadora citó el caso de San Carlos, zona definida como de las de mayor riesgo de inundación, según un análisis realizado en el Sistema Nacional de Emergencias”.

En la selección también incidieron características demográficas como “la muy alta tasa” de crecimiento natural positivo, “que habla de movimientos sociales y productivos particulares”, además de la tasa de migración interna y externa, importante para analizar “cómo se mueven las personas en el territorio y su conocimiento sobre la afectación sobre los fenómenos asociados al cambio climático”.

Otros factores valorados son la existencia de “un 7,5% de personas tienen ascendencia afrodescendiente, por lo que es importante su perspectiva y su vínculo con este tema”, un turismo nacional e internacional con alta presencia de pequeñas empresas y áreas productivas que pueden verse afectadas por las implicancias de cambio climático.

¿Cómo se vincula la salud mental con el cambio climático?

Nión Celio explicó que, según estudios desarrollados en el marco del plan, los cambios en los ambientes productivos, los paisajes y la biodiversidad impactan a nivel emocional y de salud mental. “Algunos son conocidos como duelos ecológicos o “solastalgia”, que es esa nostalgia de cómo era el entorno antes”, comentó.

También mencionó que “situaciones límite, como los traslados y daños que generan las inundaciones, o el impacto económico de los efectos meteorológicos en el turismo, pueden motivar cuadros de ansiedad, angustia o incremento de depresiones”. En tanto, las olas de calor “están asociadas al incremento de las violencias y a la irritabilidad, que se suman a las otros impactos fisiológicos y mentales”.

Como el proyecto Climate Promise 3.0 cuenta con la participación del Ministerio de Salud Pública (además de la Dirección Nacional de Cambio Climático del MA y la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República), Nión considero que los insumos generados durante el ciclo de talleres podrán “cruzarse” con los trabajados por la cartera para la aplicación del Plan Nacional de Salud Mental en los departamentos. Tras evaluar el encuentro del CURE como “muy positivo”, adelantó que los resultados del ciclo se presentarán en 2027.