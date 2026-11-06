Fiesta del Churrinche: Pueblo Edén celebra la naturaleza este domingo

La tercera edición del evento, que pretende instalarse en el calendario turístico departamental, tendrá salidas de campo y gastronomía y arte, con acceso gratuito.

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La tercera edición de la Fiesta del Churrinche se realizará este domingo 8 en el pintoresco Pueblo Edén, ubicado en el kilómetro 30 de la ruta 12. Su sede principal es el jardín del boliche Pintada, justo frente a la plaza principal del pueblo.

El evento celebra la llegada de las aves migratorias de primavera y verano a Uruguay, entrelazando la naturaleza con el arte local y la conciencia ambiental para promover el turismo responsable en la región.

A lo largo de la jornada se desarrollarán distintas actividades para disfrutar en comunidad. Según informó la Intendencia de Maldonado, están programadas dos instancias de observación de aves en cercanías del pueblo con guías especializados, que tienen costo y requieren inscripción previa.

Además, habrá una feria de arte que contará con un espacio gastronómico, música en vivo, actividades para niños y talleres para todas las edades, y se pintará un mural con la imagen de un churrinche. Estas actividades tienen acceso libre y gratuito.

Aves migratorias

El churrinche es una de las tantas aves migratorias que llegan a Uruguay para reproducirse y es emblemático de la zona serrana. A la costa, en tanto, arriban especies de aves playeras que recorren miles de kilómetros desde el Ártico, como el vuelvepiedras y el playero rojizo, entre otras.

“Estas aves encuentran aquí un lugar para alimentarse y recuperar energías tras su largo viaje, en el que enfrentan condiciones climáticas adversas y depredadores. Por ese motivo, es fundamental dejarlas descansar y alimentarse tranquilas”, advierten los especialistas.

El encuentro es impulsado por un colectivo de observadores de aves y artistas conformado por Virginia Menéndez, Natali Toro Seiman, Claudia Piedra Cueva, Ignis Lois y Pablo Gabriel Pereira.

Programación

Las salidas de observación serán a las 7.00 y a las 16.00 con Piedra Cueva y Pereira. A las 11.00 comenzará la pintada del mural, a cargo de Nazareth Saligari, y se abrirá la fiesta temática con comidas y bebidas.

A las 11.30 la licenciada Belén Chaine conducirá el “Club de exploradores”. A las 12.30 habrá un taller de zamba para todas las edades con Ignis Lois, quien volverá a las 15.30 con un taller de chacarera.

A las 13.30 Estefanía Toledo conducirá la actividad “Crea tu propio nido” y las 14.30 Emanuel Machín y Vanessa González presentarán una guía de aves. Los espectáculos de música en vivo serán a las 13.30 y a las 17.30, en el cierre de las actividades.