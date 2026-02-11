Diego Echeverría, diputado del Partido Nacional por Maldonado, cuestionó a UTE por los frecuentes cortes de energía eléctrica que afectan a los habitantes de distintas localidades de Maldonado, sobre todo durante la temporada estival.

Tras dos fallas técnicas sin relación entre sí, que dejaron sin suministro a más de 18.000 personas en San Carlos y a medio millar en Punta del Este, el legislador lamentó la falta de respuesta a un pedido de informes que cursó a UTE y el silencio ante una solicitud que presentó hace varias semanas para entrevistarse con la presidenta del organismo, Andrea Cabrera Russi.

“Preocupa los sucesivos incidentes en Maldonado, la falta de comunicación oficial y de respuesta de acción rápida”, escribió Echeverría en sus redes sociales el martes 10, cuando unos 10.000 usuarios estaban sin energía eléctrica en San Carlos.

Su intención es que la jerarca le informe sobre “cuál es el plan de obra, de infraestructura, de inversión para Maldonado en los próximos tiempos”, dijo más tarde en FM Gente. A su juicio, las fallas de esta semana “dejan en evidencia que Maldonado está colapsando” y que “los esfuerzos, las cuadrillas y los equipos que hay no son suficientes” para acompañar el crecimiento demográfico del departamento.

Ese mismo día, el dirigente de la Agrupación de Funcionarios de UTE Gino Faccio dijo a la diaria que el sindicato reclama, “desde hace años, el ingreso de más personal y mayores inversiones” en infraestructura. Según sus datos, la demanda de energía eléctrica crece a razón de 4,2% anual en Maldonado.