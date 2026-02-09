La feria de turismo rural y natural denominada Maldonado 365 llega a su tercera edición en Punta del Este, esta vez con Rocha como departamento destacado. Se realizará el viernes 13 y sábado 14, de 19.00 a 00.00 horas, en la explanada del edificio municipal ubicado en la calle Gorlero.

Reunirá propuestas de estancias turísticas, bodegas, almazaras, hoteles, restaurantes de campo, tours guiados y experiencias vinculadas al turismo rural y de naturaleza, con el objetivo de potenciar este tipo de turismo durante el año en Maldonado y Rocha.

En la sala Benito Stern se desarrollarán talleres y conferencias abiertas al público a partir del viernes 13 a las 16.00. La jornada se iniciará con un taller del Banco República (Brou) sobre herramientas financieras para Pymes, dirigido a expositores y prensa. A las 18.00 comenzará el ciclo de charlas con la presentación del libro Sentir lo rural y natural.

Media hora después, Rodrigo Patrón y Soledad Ghione, de la ONG Ambá, expondrán sobre el proyecto Carapé y la Organización de Gestión de Destino de Rocha contará sobre su modelo de gobernanza turística de 19.00 a 19.15.

La vicepresidenta del Brou, Adriana Rodríguez, dará una conferencia sobre el rol del banco como aliado del turismo rural y natural de 19.30 a 19.45. En tanto, a las 20.00, se realizará la apertura oficial de la feria con autoridades departamentales y nacionales, y a las 20.15 se presentará el grupo de danza folclórica Taguató, de Aiguá.

El evento, de acceso gratuito, apunta a consolidarse como un espacio de encuentro entre operadores turísticos, emprendedores del sector y turistas nacionales y regionales.