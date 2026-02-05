Pequeños y medianos productores pueden postularse al Plan de Emergencia instrumentado por la Intendencia de Maldonado (IDM) para paliar el déficit hídrico ocasionado por la falta de lluvias. La comuna informó el miércoles que el plan abarca “limpieza y acondicionamiento de aguadas y tajamares en unidades productivas de hasta 250 hectáreas y por un máximo de ocho horas máquina por establecimiento rural”.

Según datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), en Maldonado las zonas más afectadas por el actual déficit hídrico son la Sierra de los Caracoles, de La Ballena y parte de la Sierra de Carapé. Los productores interesados en adherirse al plan deben registrarse mediante un formulario disponible en la web de la IDM. Del mismo modo, pueden conocer los requisitos en la pestaña de Servicios, yendo a Guía de Trámites.

El plan fue acordado entre el intendente Miguel Abella, el presidente, Yamandú Orsi, y el titular del MGAP, Alfredo Fratti, durante una reunión mantenida el 8 de enero para evaluar el impacto de la sequía en el departamento y adoptar acciones sin superponer recursos.

A esa altura del año, las principales gremiales de productores del departamento reclamaban al gobierno que decretara la emergencia por déficit hídrico, instrumentara líneas de crédito como “oxígeno” para los pequeños productores y más diálogo para estar prevenidos ante futuras sequías.