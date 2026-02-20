Tras denuncias efectuadas por vecinos de Maldonado y Punta del Este, la Intendencia de Maldonado (IDM) ha realizado varios operativos para desarticular campamentos irregulares de personas en situación de calle. Las intervenciones exponen una realidad social compleja, vinculada al desempleo, la salud mental y el consumo de drogas y alcohol. Sin embargo, a nivel municipal se desconoce qué destino tuvieron los desalojados ya que no se les realizó un seguimiento, reconocieron a la diaria los alcaldes de cada jurisdicción.

Este jueves 19 fueron desalojadas dos personas de la zona de Barrio Norte, en la capital departamental, por parte de cuadrillas municipales, inspectores de la Dirección General de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud de la IDM y la Policía. Otro operativo se concretó el miércoles 18 en la zona arbolada del Parque Mancebo e involucró a seis personas.

La acción partió de una denuncia presentada por vecinos ante el Municipio de Maldonado, luego derivada a la IDM “para sacar a las personas que estaban”, dijo el alcalde Damián Tort a la diaria. Detalló que la policía se encargó de “tomarle los datos, identificarlos y pedirles que se retiren. Si había alguno requerido [por la Justicia], se lo mantenía en el lugar”.

El miércoles 11 habían sido desalojadas otras dos personas en la zona de Cañada Aparicio, tras insistentes denuncias vecinales. Según reportó ese día Cadena del Mar, los denunciantes afirmaron que “había carpas y edificaciones precarias ubicadas en la parte baja de la cañada”. Camiones y maquinaria pesada de la IDM retiraron los materiales, pero se desconoce cuál fue el destino de los ocupantes.

“No hacemos un seguimiento porque no corresponde”, aseguró Tort sobre las personas que fueron desalojadas de las diversas zonas de Maldonado. Tampoco aportó información sobre el perfil de los ocupantes: si son de otros departamentos, están desempleadas u otras características, “es información que tiene la Jefatura de Policía”.

Por último, aseguró que “la IDM y el Mides están actuando” y advirtió que continuarán “desalojando gente que está acampando en lugares públicos o privados a raíz de la denuncia de los vecinos o concejales”.

Desalojos en montes costeros de Punta del Este

La semana pasada también hubo operativos en Punta del Este, a cargo de la IDM, la Policía, Prefectura y cuadrillas municipales. El alcalde Javier Carballal informó a la diaria que fueron desalojadas nueve personas que acampaban en zonas de monte ubicadas en las paradas 5 y 9 de la playa Brava y en las paradas 5, 6 y 7 de playa Mansa. “La Intendencia y los municipios deben mantener el orden y buscar soluciones pensando en residentes y turistas”, argumentó.

Explicó que “se realizan recorridas todos los días, en base a controles o a denuncias que se reciben de vecinos en la Prefectura, el municipio o la Policía”. En este caso, la Prefectura “recolectó datos” y determinó si los implicados tienen antecedentes penales. No obstante, dijo que esa información está en poder del Ministerio del Interior y que él desconoce el detalle.

Contexto de desempleo, sustancias y salud mental

Una de las principales preocupaciones planteadas en las mesas de convivencia ciudadana y seguridad barrial de Punta del Este es la respuesta ante la cantidad de personas que pasan el día o duermen en espacios públicos, dijo a mediados de este año la directora departamental del Mides, Paula Caballero.

Ahora, Carballal destacó que “hay mucha gente del interior y de Montevideo que viene a buscar trabajo y también hay drogas, alcohol y problemas de salud mental”. También hay personas que recuperan la libertad tras permanecer en la cárcel regional de Las Rosas y que, a falta de recursos económicos, se quedan en la zona, viviendo en situación de calle.

Operativo retorno en Punta del Este

Una práctica que se instrumenta en Punta del Este, a instancia de empresarios y residentes del balneario que, en 2023, acordaron un protocolo de actuación con las autoridades, es contactar personas sin lugar de residencia y “ayudarlas a regresar” a su departamento de origen.

El mecanismo fue descrito por Carballal cuando presentó la rendición de cuentas de su gestión, en diciembre de 2024. Ahora confirmó que estos procedimientos continúan: las personas que “requieren ayuda” obtienen pasajes gratuitos de las empresas Turismar y Copsa para regresar a su lugar de origen, con la coordinación del municipio, el Mides y la Policía.

Hasta agosto de 2025, “hubo 100 personas que accedieron a esa modalidad: 90 de Punta del Este y 10 de Maldonado. Solo una persona regresó a este departamento, por lo que había una necesidad real”, dijo el alcalde al justificar los procedimientos.

El vaticinio de Francia

En noviembre de 2025, desde la Junta Departamental, la edila colorada Francia Barrios había planteado la necesidad de prevenir y atender los casos de situación de calle con vistas a la temporada estival. En aquel momento, dijo que en Maldonado había 700 personas sin techo.

“Los recursos son insuficientes frente a esta situación que se profundiza día a día” y que, en buena parte, afecta a personas con “trastornos de salud mental, consumo de sustancias y ausencia de vínculos”, todas atravesadas por la “exclusión del sistema”, dijo.

“No basta con abrir refugios temporales en invierno, se necesita una política integral de inclusión que aborde la salud, el trabajo, la educación y la contención social con seguimiento”, advirtió. Luego enfatizó que esto no solo afecta a quienes están en la calle, sino que también tiene incidencia en “la convivencia urbana, la seguridad, la familia y la imagen del departamento”. Por eso pidió “el involucramiento de todos los actores” y que el tema fuera “parte de la agenda departamental”.

A la intemperie

Este medio intentó comunicarse varias veces con la directora departamental del Mides, Paula Caballero, para saber cuál fue el destino de las personas desalojadas y su situación, pero no obtuvo respuesta.

Lo mismo ocurrió con la directora de Convivencia Ciudadana de la IDM, Adriana Graziuso, cuya repartición oficia de nexo “entre los vecinos, comisiones barriales y la Policía y otros actores en materia de seguridad y convivencia”, según ha descrito la comuna.

Tampoco respondió el director de Aseo Urbano de la IDM, Fernando Servetto. Sin embargo, cuando se produjo el operativo en playa Brava, habló con medios locales y dijo que los campamentos irregulares van en aumento y que hay personas con antecedentes penales que atacan a los municipales que intervienen. Además, lamentó el costo económico de relevar a diario la zona costera y de recomponer cada sitio desalojado.