El lunes 9, con integrantes de la Asociación de Fomento de Punta Fría (AFPF), el director Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Carlos Colacce, informó que en mayo comenzarán las obras del muelle Stella Maris y el pesquero El Veril, enmarcadas en el proyecto de restauración del Paseo Marítimo de Punta Fría. Se espera que finalicen antes de la próxima temporada estival, dijo a la diaria el integrante de la AFPF Pablo Stratta, tras participar del encuentro.

Explicó que, para agilizar las obras, el MTOP “ampliará el contrato en curso [de la obra de reconstrucción parcial y refuncionalización] del muelle del ex Frigorífico Anglo en Fray Bentos”, adjudicado al consorcio Saceem-Dieste y Montañez. De esta forma, se evitaría “tener que llamar a una licitación y permitiría que este año se comience con la ejecución de las obras”.

Entretanto, es inminente la firma de un convenio entre la Intendencia de Maldonado (IDM) y las direcciones nacionales de Arquitectura e Hidrografía del MTOP. El secretario general de la IDM, Álvaro Villegas, informó a la diaria que “se están revisando los detalles del borrador del convenio de cooperación” en el que se establecerán las responsabilidades y los aportes de “lo que asumirá cada parte”.

Reformas e inversión económica

Con base en las proyecciones presentadas por el ingeniero Daniel Hasard, responsable del Departamento de Estudios y Proyectos Portuarios, bajo la órbita de la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH), Villegas indicó que “el primer tramo del muelle Stella Maris, asentado sobre las rocas, conservará la estructura original diseñada por Francisco Piria”.

En cambio, el sector en contacto directo con el agua “será reformado con un estilo más moderno, que incluirá barandas de acero inoxidable y hormigón”. En cuanto al pesquero El Veril, aseguró que “se tirará abajo y se hará todo de nuevo”.

Según lo aprobado en el presupuesto nacional 2025-2029, la DNH destinará 350.000 dólares para el muelle Stella Maris y El Veril, mientras que la Dirección Nacional de Arquitectura (DNA) se hará cargo de los honguitos [casillas rústicas], aunque todavía no está definido el presupuesto”.

Esta información fue aportada en la reunión del lunes con la arquitecta Gabriela Quintana –que forma parte de la asesoría técnica del director nacional de Arquitectura, Martín Tierno– y la gerenta del área Gestión de Arquitectura de la DNA, la arquitecta Evelyn Hackembruck. Las obras para las escaleras y diques de La Piscina “no están incluidas” en la restauración, dijo Stratta. No obstante, se espera que la IDM colabore “con restauraciones complementarias como veredas o con el aporte de maquinarias”.