Hasta fines de febrero estará abierto el período de inscripciones para el ingreso a las carreras que se dictarán en el Polo Educativo Tecnológico (PET) Arrayanes de UTU, aunque el director de este centro, Julio Miranda, indicó a la diaria que se podrán extender hasta marzo en los cursos que aún disponen de cupos; para cada curso hay disponibles entre 25 y 30 lugares.

Además, el PET cuenta con una residencia estudiantil que funcionará durante todo el año y alojará a 70 estudiantes provenientes de localidades de Maldonado como Aiguá, así como de Tacuarembó y Cerro Largo, informó Miranda.

Esta semana ingresaron 45 estudiantes que cursarán primer año de bachillerato para participar de un período de adaptación y familiarizarse con la dinámica de convivencia institucional. El resto se incorporará a la residencia el próximo lunes 2 de marzo, fecha de inicio de clases de primer año de bachillerato.

En este sentido, el director consideró que el PET Arrayanes “brinda una diversidad cultural que no se encuentra en otro lugar del país” y señaló que se busca fortalecer el espacio y “generar dispositivos y recursos profesionales para atender problemáticas que puedan surgir, vinculadas a la salud mental y a la adicción a las pantallas digitales”.

Por el momento, las inscripciones “vienen muy bien y parejas en todas las áreas”. Debido a la capacidad locativa y de recursos del centro de enseñanza, “en los últimos años, se ha mantenido constante la matrícula con 500 estudiantes”, dijo el director. Agregó que los cursos con “mayor demanda” son los vinculados al sector audiovisual, informático y de recursos naturales. Para consultas sobre las inscripciones se habilitó, de lunes a viernes, el WhatsApp 098 176 123.

Recursos naturales y deportes náuticos

El centro ofrece tecnicaturas de dos años en Conservación y Gestión de Áreas Naturales o en Deportes Náuticos, para las cuales se requiere tener bachillerato completo. También están disponibles el bachillerato tecnológico en Tecnologías de la Información o en Comunicación y Medios Audiovisuales, y el bachillerato técnico profesional en Carpintería en Construcción de Embarcaciones o en Conservación de Espacios Naturales y Áreas Verdes.

Sobre esta propuesta, destacó que en estos últimos 15 años ha permitido la formación de guardaparques que hoy se desempeñan en Cabo Polonio (Rocha), Quebrada de los Cuervos (Treinta y Tres) y Laguna Garzón (ubicada en el límite entre Rocha y Maldonado). Miranda subrayó que “es el único centro educativo de UTU del que egresan guardaparques”.

La carrera dura tres años -al igual que los demás bachilleratos- y, según informó, “ha contribuido a la UTU y a la sociedad en la gestión de los recursos naturales vinculado al sistema productivo y el desarrollo sustentable”.

Cambios en formación audiovisual

A esta oferta académica, se suma la especialización de Tecnólogo en Industria Audiovisual, dirigida a egresados de bachillerato de cualquier orientación. El programa reformula y amplía la anterior Tecnicatura en Audiovisual, Producción, Guion y Dirección de Arte, con “la incorporación de más instancias prácticas y más asignaturas vinculadas al trabajo de realización en campo”.

Además, extiende su duración a tres años, uno más que el plan anterior, según explicó a la diaria la coordinadora y redactora de la carrera original, Irene Pepi Gonçalvez.

La formación estará enfocada en la creación de guiones y relatos para diversos formatos (ficción, documental, series, entornos transmedia), estrategias de dirección y coordinación de equipos actorales y técnicos en proyectos audiovisuales, así como en la planificación y ejecución de aspectos estratégicos, administrativos y comerciales.

Además, explicó que el plan prevé “otorgar un título intermedio de técnico [en Audiovisual, Producción, Guión y Dirección de Arte] al finalizar el segundo año del curso”, lo que permitirá contar con una acreditación profesional antes de completar el tercer año y obtener el título de tecnólogo.

A comienzos de este mes se firmó un acuerdo entre la productora Este Audiovisual y UTU Arrayanes, tal como anunció la presidenta de la empresa a la diaria, que permitirá a estudiantes que estén cursando bachillerato o tecnicaturas acceder a pasantías -remuneradas y también en modalidad no remunerada- para participar en producciones audiovisuales y adquirir experiencia en rodajes.

Pasantías remuneradas en la Intendencia de Maldonado

El 12 de febrero UTU Arrayanes suscribió un convenio con la Intendencia de Maldonado (IDM) para generar pasantías remuneradas en distintas áreas de la comuna, tales como gastronomía, administración, guardaparques, deportes y recreación. Esto se efectivizará mediante llamados públicos que difundirá la IDM cuando se necesiten pasantes.

El director Miranda explicó que estas pasantías remuneradas “son un complemento fundamental para la formación de los estudiantes”, ya que permite que adquieran experiencia práctica. Además, señaló que contribuyen a que “mantengan su vínculo con el sistema educativo y no se desvinculen al ingresar de forma temprana al mercado laboral”.

Por otra parte, destacó que el marco regulatorio del acuerdo (la ley 17.230) permite que “haya un monitoreo por parte del centro educativo y de los docentes para evaluar el desempeño de los estudiantes durante las pasantías”.

Añadió que la duración de las pasantías varía según el área de trabajo, aunque en general “el mínimo es de tres meses, con posibilidad a extenderse a un año e incluso prorrogarse, si hay un acuerdo entre la UTU y la Intendencia”.

Para acceder a las pasantías, los estudiantes deben tener más de 15 años y estar inscriptos en el centro educativo y en un curso vinculado a la disciplina a realizar. Según el artículo 4 de la Ley 17.230, “el beneficiario deberá percibir una remuneración íntegra equivalente a los dos tercios del salario vigente para las actividades a desempeñar”.