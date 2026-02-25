“Celebramos lo que logramos. Vamos por lo que falta”, dice el Movimiento Punta Ballena Protegida al convocar a “toda la población de Maldonado, a ciudadanos y ciudadanas de todo el Uruguay y a turistas de todas partes del mundo” a participar en una fiesta “abierta y colectiva por los más de dos años de trabajo, compromiso y movilización” en defensa de Punta Ballena.

El evento, pensado para “compartir, reflexionar y fortalecer el compromiso colectivo con la defensa del patrimonio natural, paisajístico y cultural de Punta Ballena”, será el domingo 1º de marzo, a partir de las 17.30, en la península rocosa. Promete una combinación de “naturaleza, cultura y participación ciudadana” al atardecer, en la que estarán Nos Trío, Circo Raíz, Traficandombe y Roque Bellini, artistas que han acompañado las movidas convocadas desde 2023.

Verónica Ferrari, vocera del movimiento ciudadano, dijo a la diaria que celebrarán las conquistas de la ciudadanía organizada. Recordó “la unión” de colectivos y académicos que impidió la construcción del complejo residencial de 29 torres proyectado por privados en el Lomo de la Ballena. También valoró la iniciativa popular presentada ante la Junta Departamental, que obligó al gobierno de Maldonado a promover la inclusión de ese territorio en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y dictar medidas cautelares para los padrones “de especial conservación”.

En ese contexto, Ferrari recordó que el Movimiento Punta Ballena Protegida integró la comisión especial que evaluó los aspectos jurídicos, ambientales y de ordenamiento territorial hacia la preservación de la zona a largo plazo. Y aunque en ese ámbito se resolvió que la Intendencia de Maldonado (IDM) no pedirá el ingreso de los padrones “de especial conservación” que el movimiento sí postulará al SNAP, aceptó que esta petición de la ciudadanía se adjunte al expediente que enviará al Poder Ejecutivo.

“Logramos ese respaldo institucional, haber sido escuchados y que en los padrones no haya excepciones a la normativa de construcción. Ahora seguimos trabajando, desde una comisión técnica, en el proceso hacia el SNAP y en la elaboración del Plan Local de Ordenamiento Territorial de la Microrregión que acordó la comisión especial”, resumió. “Eso fue posible gracias a la ciudadanía organizada”, enfatizó.

Para el Movimiento Punta Ballena Protegida, quedó demostrado que la participación social es “una herramienta clave para la construcción de políticas ambientales responsables y sostenibles”. Eso alimenta el festejo del próximo domingo y también mueve a “reflexionar y mantenernos todos juntos en esta nueva etapa”, apuntó Ferrari.