La madrugada silenciosa del carolino barrio Martín Vidal explotó en júbilo, este viernes 20, cuando el veredicto oficial confirmó los pálpitos: Los Fantasmas Se Divierten se alzaron con el primer premio y con la mención a mejor coro del Concurso Nacional de Murgas de San José. Los gritos de alegría y el llanto de emoción de los murguistas brotaron en la sede del Club Colón, donde la agrupación plantó su semilla hace 60 años.

El espectáculo La sociedad del privilegio, bajo la dirección escénica de Maxi Rodríguez, es una sátira de la diferencia de clases en Uruguay. La murga ironiza sobre “el sufrimiento, la frustración y las dificultades” que conlleva vivir “en lo más alto de la pirámide social” y moverse a diario entre “la gente del montón”.

Los textos (de Leticia Varela, Gonzalo Palau y Rodrigo Guillenea) reconocen al aguerrido fútbol del interior y plantean un salpicón que “reivindica” los intereses de la clase acomodada. Hay tiempo para cuestionar los prejuicios de “la gente de bien” con respecto a los pobres; un recitado de las dos mujeres de la agrupación sobre la desigualdad de género; y una emotiva canción final que homenajea a José Pepe Mujica.

Al cierre, un reconocimiento a “los de abajo”: “El que más tiene más debe poner / no es envidia ni rencor disfrazado / es justicia naciendo / donde antes se había negado”, dice la murga. Y la retirada, un volver al barrio que la vio nacer: “Que explote el Martín Vidal / siempre queda un abrazo más / desafiando a la eternidad / Los Fantasmas Se Divierten volverán”.

Vieja Diabla: “Somos porque nos movemos”

Vieja Diabla tiene apenas tres años en el carnaval, pero ya conoce de triunfos en Maldonado. Mientras espera los resultados de los dos concursos de este departamento, festeja el tercer puesto obtenido en el Concurso Nacional de San José con La caravana de los desechos, detrás de la murga olimareña La Farola. Además, fue distinguida con la mención especial a mejor propuesta estética de murga.

Bajo la dirección escénica y los arreglos corales de Jori Gómez, con textos de Jorge Leites, Juan López Peña, Federico Vitale y Javier Pulpo Sánchez, el espectáculo es una alegoría de “la mudanza” infinita que es la vida. Se teje en torno a la mudanza de la murga que pierde su sede de ensayos y debe elegir entre lo que desecha y lo que se llevan (hay una desopilante batalla de rap donde “soltar o guardar es la cuestión”) rumbo a una casa que destrozada por los inquilinos que la habitaron en los últimos cinco años.

La metáfora del gobierno de Luis Lacalle Pou da pie a un salpicón que aboga por una salud digna, por hablar de salud mental (“es una forma de empezar”) y por verdad, memoria y justicia para los detenidos desaparecidos en la dictadura. También esta murga reconoce el legado de José Mujica y, además, introduce una reflexión sobre la tercera edad.

Vieja Diabla apuesta fuertemente al humor y comunicación con el público de la mano de Javier Pulpo Sánchez –figura máxima del Carnaval 2025 en Maldonado–, que este año encarna al picudo rojo: “una plaga entre muchas plagas” que afectan a Uruguay. La llegada del camión fletero (principal en la escenografía) es evaluada por los vecinos en pros y contras, y abre paso a una reflexión final. “Somos lo que nos movemos”, la mudanza infinita entre lo que fuimos y lo que seremos”.

Nueva Barriada: “Cambiar el juego por aquellos que vienen”

Integrada por jóvenes, algunos muy jóvenes, la Nueva Barriada quedó quinta con el espectáculo Apostadores; su director escénico y letrista, Mateo Pérez, que tiene 20 años, fue revelación del carnaval 2025 en Maldonado y ahora obtuvo la mención al mejor texto del carnaval nacional en la capital maragata.

Desde la sala de un casino, la murga invita “al fantástico mundo del azar” y se lanza a exponer diversos tipos de adicciones, yendo desde la ludopatía hasta “la dependencia humana” de la inteligencia artificial que “quita la capacidad de pensar por uno mismo”. La puesta es un mensaje al mundo adulto y también a sus pares.

En ese camino, reivindica la innovación y la creatividad de las murgas frente a “las recetas” clásicas que imponen los mayores, y defiende la apuesta a los profesionales locales en los diferentes rubros. “El carnaval original no es conveniente en un país que no aplaude al que se anima a fracasar. Hay que mostrarse complaciente con esta farsa que se aplaude por instinto cultural”, dice la murga.

Las letras también hablan de la dificultad de los jóvenes para acceder al trabajo, del aumento de la pobreza económica e intelectual, de “la violencia como forma de vida por tantos sueños rotos”, de los gurises que van a la cárcel y reinciden.

También, de los suicidios: “La noticia no los nombra / y el Estado los disfraza, / los convierte en cifras frías / mientras lloran en sus casas. / Murieron más por suicidios / que por balas y accidentes, /700 año a año / y el Estado sigue ausente”, canta y define a “un país tan confundido que no encuentra en la esperanza el sentido de estar vivo”.

Nueva Barriada homenajea a Mujica en una arrepiante canción final y después convoca a “cambiar el juego por aquellos que se vienen” y a arriesgar para ganar. “Perder es parte de esto. / La clave está en insistir, / siempre y cuando seas honesto. / Triunfar en la vida no es ganar, / es levantarse y volver a empezar”.