Tras las instancias clasificatorias para el World Paella Day realizadas en el Argentino Hotel de Piriápolis, donde compitieron 18 chefs uruguayos y de la región, el pasado sábado 28 la uruguaya Victoria Rodríguez y el brasileño Nivaldo de Souza fueron seleccionados para competir en el mundial de paella, a disputarse en setiembre en Valencia, España.

En la primera jornada, el viernes 27, se llevó a cabo el 2° Campeonato Nacional de Paella, en el que compitieron 12 cocineros uruguayos. Rodríguez, oriunda de Durazno, representará a Uruguay en el mundial de paella de Valencia.

En tanto, en la segunda jornada, se realizó el 1° Campeonato Continental de Paella, con 12 chefs de Brasil, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Venezuela y República Dominicana, y seis uruguayos (clasificados del campeonato nacional). El brasileño De Souza quedó en primer lugar y también participará en la final internacional en España.

El presidente de World Paella Day, Miguel Ángel Pérez, subrayó que se trató de la primera prueba clasificatoria rumbo a “la gran final de Valencia”. Asimismo, destacó la organización del evento y a Piriápolis, Maldonado y Uruguay por “hacer historia” con una competencia “formidable”. También comentó que el sábado 28 “el nivel de los concursantes y sus paellas subió respecto a la jornada anterior”.

De Durazno a Valencia

Impactada por su triunfo, que la tomó por sorpresa, Rodríguez expresó su alegría en rueda de prensa. Tras reconocer que aún no asimilaba lo vivido, se mostró “agradecida de la vida de poder llegar” a ese lugar y de haber conseguido apoyos por mantenerse “fiel” a sus sentimientos.

De Souza, quien se dedica a la gastronomía desde hace más de 25 años, se declaró “muy contento” y afirmó que siempre tuvo “la confianza de que ganaría”. También definió la experiencia como “maravillosa” y “diferente” a otros concursos en los que participó. Expresó que le “encantó” la ciudad anfitriona.

A su vez, el director departamental de Turismo, Edgar Silveira, señaló que las dos jornadas estuvieron marcadas por “pura gastronomía e identidad de Piriápolis”. Además, destacó el alcance del evento, a través de la transmisión en vivo por el canal de Youtube de la Cámara Gastronómica de Piriápolis, donde “hubo más de 150.000 visualizaciones a nivel mundial”.

Este tipo de concursos contribuyen a “promocionar el departamento y en particular a Piriápolis”, sostuvo.