Maldonado se prepara para recibir una nueva Semana de Turismo, que se celebrará del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril, con una variada agenda de propuestas gastronómicas, artísticas e históricas desplegadas en distintos puntos del territorio. La programación, pensada para público de todas las edades, invita a residentes, visitantes y turistas a disfrutar de actividades que integran historia, cultura, entretenimiento y sabores vinculados a frutos del mar y vinos.

Clasificatorias al World Paella Day en Argentino Hotel

En la previa de Semana de Turismo, entre el 27 y 28 de marzo el Argentino Hotel será sede de las clasificatorias para el World Paella Day, a celebrarse el 20 de setiembre en Valencia (España). El presidente de la Cámara Gastronómica de Piriápolis, Guillermo Techera, informó a la diaria que competirán en el 2° Campeonato Nacional de Paella del 27, 12 chefs uruguayos, y clasificarán seis para el primer Campeonato Continental de Paella del 28, que incluirá a 12 chefs de la región, de Brasil, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Venezuela y República Dominicana. La primera jornada comenzará a las 17.00 y la segunda a las 16.00, hasta la noche.

Habrá un jurado compuesto por cuatro referentes internacionales y seis de la gastronomía uruguaya, que serán los encargados de elegir a los dos chefs que clasificarán al mundial de paella –un uruguayo y uno extranjero–, además de definir el campeón continental. Este evento, que contará también con feria gastronómica y shows musicales en ambas jornadas, es organizado por la Cámara Gastronómica de Piriápolis con el apoyo del Municipio de Piriápolis, la Intendencia de Maldonado, el Ministerio de Turismo y de la Asociación de Promoción Turística de Piriápolis.

Festival Medieval en el Castillo de Piria

Entre el 3 y el 4 de abril se realizará la 15ª edición del Festival Medieval Uruguay en el Castillo de Piria, construido en 1897 por el fundador de Piriápolis, Francisco Piria. La actividad, que se desarrollará de 12.00 a 21.00, consiste en revivir la época histórica a través de la recreación cinematográfica de clanes medievales. También habrá juegos medievales; fotos en el trono vikingo o en el cepo medieval; mercado artesanal con diseños y materiales característicos de la época; espacio infantil temático en artes visuales; área mística; espacio dedicado a los oficios de la época para conocer la creación de productos ancestrales, estaciones de vestuario y maquillaje artístico, artistas circenses y musicales; variedad de propuestas gastronómicas. Las entradas se pueden adquirir por Redtickets a $ 275; los menores de seis años (inclusive) no pagan.

Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry. (archivo, enero de 2026) Foto: Natalia Ayala

Música en Punta del Este

Del 1° al 4 de abril habrá propuestas musicales en Enjoy Live en Punta del Este. El 1° a las 19.00, en el salón Río de Janeiro, será la presentación del libro Brava de la coach de vida y speaker paraguaya Maggie Leri con una entrevista a cargo de la directora editorial de El Ateneo, Marcela Luza; con entrada gratuita. En tanto, el 3 de abril Las Estrellas del Colón presentan Bésame con la dirección de Lidia Segni, en el salón Punta del Este, a las 21.00, con precios que van desde 60 a 100 dólares. El 4 de abril Diego El Cigala presenta su espectáculo de flamenco fusionado con ritmos latinos como el son cubano y la salsa, a las 21.00, con entradas que oscilan entre 50 y 120 dólares. Las entradas para ambos eventos están disponibles en SuTicket.

En tanto, en Pueblo Narakan, en Punta del Este, el 30 de marzo habrá una fiesta conocida como Ñu, con una banda acústica de ritmo con señas de música para bailar, que combinará electrónica, jazz, candombe, música árabe, brasileña, clásica e india, rock, folclore, entre otros ritmos musicales. Está programada para las 20.00 y las entradas se pueden adquirir en Redtickets.

Actividades en el MACA

Del 29 de marzo al 4 de abril, el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), en Manantiales, será sede del IV Festival Internacional de Teatro (FIT), con entrada gratuita. Durante toda la semana se desarrollarán talleres, funciones, homenajes y propuestas para todas las edades, con la participación de artistas uruguayos, de la región y del mundo, según informó la institución vía Instagram. Para conocer la programación completa, se puede consultar el sitio web del MACA.

También estarán disponibles exposiciones artísticas gratuitas. Hasta el martes 31 de marzo inclusive permanecerá abierta la exposición Lucio Fontana: genio de dos mundos, la primera dedicada al artista en Uruguay, curada por Luca Massimo Barbero. Además, hasta el 20 de abril se podrá acceder a la exposición Tres caminos, un horizonte, que reúne obras recientes de Julian Lennon –músico británico e hijo del exmiembro de The Beatles, John Lennon–, la artista belga Eva Claessens –radicada desde 2007 en Pueblo Garzón, Maldonado– y el artista y escultor uruguayo Pablo Atchugarry, en un diálogo entre fotografía, pintura y escritura.

Estación de Cría de Fauna Autóctona Cerro de Pan de Azúcar. (archivo, enero de 2025) Foto: Pablo Serrón

Paseos por naturaleza y riqueza cultural

En Maldonado, podés visitar el museo-taller Casapueblo, que exhibe las obras del artista multifacético y muralista uruguayo Carlos Páez Vilaró y permite disfrutar de un atardecer con vista privilegiada, de 10.00 a 19.30. Las entradas, con costos de $ 500 para residentes y adultos mayores de 65 años y $ 600 para no residentes, se pueden adquirir por Redtickets. Además, estará abierto el Arboretum Lussich: la reserva forestal de 9.00 a 19.00, el museo de 11.00 a 19.00 y la tienda de emprendedores y cafetería de 10.00 a 22.00.

En Pan de Azúcar, se podrá visitar la estación de cría y fauna autóctona del cerro Pan de Azúcar los lunes y de miércoles a domingos de 8.00 a 18.00, el mirador Nueva Carrara de 9.00 a 17.00 y el sitio histórico colonial la Calera del Rey, situado en ruta 60, kilómetro 28, en el mismo horario.

También estarán abiertos el parque temático Pueblo Gaucho, ubicado en la avenida Elías Regules y Los Tilos, los jueves, viernes y domingos de 10.00 a 20.00, y sábados hasta las 22.00; el ecoparque La Alameda y el Parque Anita en San Carlos (consultar horario al Municipio de San Carlos: 4266 9070); la Azotea de Haedo de martes a sábados de 10.00 a 18.00; el parque El Jagüel, todos los días de 10.00 a 20.00. En Aiguá está el parque natural Grutas de Salamanca, que cuenta con una zona de camping y complejo de cabañas con piscina, un parador con vista al valle, duchas y estacionamiento para vehículos; por consultas, contactarse al 092 535 369.

Puerto de Punta del Este. Foto: Natalia Ayala

Turismo enológico en Garzón y José Ignacio

La Bodega Garzón ofrecerá propuestas de turismo enológico que combinan experiencias culinarias y vinícolas. El sábado 4 de abril habrá un almuerzo a cargo del chef invitado Ricki Motta junto con el chef de la bodega Nicolás Acosta y su equipo culinario, con un menú degustación maridado con vinos de la bodega y una visita guiada a sus instalaciones. La actividad, que tiene una duración de tres horas y 30 minutos, tiene horarios disponibles a las 13.00 o las 14.00. El costo es de $ 4.500 para adultos, $ 2.000 para menores de 18 años y $ 1.000 para menores de 12 años, y las reservas se pueden realizar a [email protected], al teléfono 4224 4040 o a través del sitio web.

También se podrá visitar la Bodega de José Ignacio, situada sobre la ruta 9, kilómetro 157, su almazara, así como degustar sus vinos rosé, chardonnay, merlot y tannat, por 60 dólares por persona. Además, están las opciones de degustación de cuatro vinos acompañados de pan de masa madre y variedades de aceite por 45 dólares por persona o una degustación ultramar con la elección de una cepa de la cava de vinos submarinos, por 150 dólares por persona, cuando son grupos de dos personas, y para seis o más, 125 dólares por persona. Las reservas se realizan en el sitio web oficial.