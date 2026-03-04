Eduardo Mondello tenía 30 años cuando murió bajo tortura en el Batallón de Ingenieros Nº 4 de Laguna del Sauce, el 9 de marzo de 1976, tres días después de ser detenido en su domicilio. Al cumplirse 50 años del asesinato, parte de la comunidad de Piriápolis, donde vivía con su esposa y sus dos hijos, se unió para organizar un acto que se realizará el próximo lunes, a las 18.00, en la esquina de la Rambla de los Argentinos y Mondello.

“La particularidad del llamado es que lo hacemos personas de distintos sectores políticos a quienes nos une la memoria de un hijo del balneario asesinado en el marco de la violencia de Estado”, destacó la organización. Más allá de los oradores, que pertenecen a las tres principales fuerzas políticas del país, fueron invitadas autoridades, algunas de las cuales ya confirmaron su presencia.

Serán parte Daniel Ximénez, intendente de Lavalleja, departamento en el que Mondello nació; Juan Miguel Petit, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos; Santiago Gutiérrez, miembro del Directorio del Partido Nacional y Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, entre otros.

“Quienes llevamos adelante el homenaje sentimos un hondo agradecimiento por quienes nos han hecho llegar su adhesión. Ojalá en otros lugares de nuestro país se comprenda el sentido de reafirmación democrática y republicana que guarda un evento de estas características”, remracó la organización.

Democracia y memoria: “patrimonio de todos”

La edila frenteamplista Andrea Cerdeña expuso sobre el caso en la sesión de este martes 3 en la Junta Departamental y lanzó una convocatoria a toda la sociedad para el acto del próximo lunes. “La memoria no es patrimonio de un sector, sino un valor compartido por la sociedad democrática”, dijo tras recordar el contexto de los años del terrorismo de Estado y repasar la tortura que llevó a Mondello a la muerte.

“Nos encontraremos para reafirmar juntos el compromiso de ‘nunca más’. Por eso no es solo un acto de recuerdo, sino una reafirmación democrática. Hablar de Eduardo hoy no es mirar atrás, es defender la democracia que tenemos. Es una señal clara de que en el Uruguay de hoy no aceptamos la relativización del Terrorismo de Estado ni el retroceso en materia de derechos humanos”, concluyó.

Fotos, audiovisuales y un monolito

El homenaje a Mondello, fotógrafo y militante del Movimiento de Liberación Nacional–Tupamaros que haya había sufrido torturas en una unidad militar de Minas antes de ser asesinado en el batallón de Laguna del Sauce, va más allá del acto previsto para el próximo lunes.

Hasta hace unos días el colectivo local Vecinos por la Memoria realizó una colecta entre la ciudadanía para financiar un monolito con placa conmemorativa a instalar en la esquina donde se realizará el acto. Paralelamente, el grupo “Movimiento Mondello”, cuyos integrantes trabajan “sin banderas políticas”, promueve una campaña de fotografías de Piriápolis en redes sociales.

La consigna es compartir selfis, paisajes, detalles o algo especial de la zona con el hashtag #MemoriaFotografica y adjuntar el siguiente texto: “Mi foto de Piriápolis dedicada a Eduardo Mondello Techera, a 50 años de su asesinato en el Batallón de Ingenieros N°4, elijo recordarlo con una imagen del lugar donde nació, creció e hizo sus mejores fotografías”.

Otra iniciativa del mismo grupo es la producción de piezas audiovisuales protagonizadas por vecinos y vecinas de Piriápolis, quienes comparten vivencias y recuerdos en torno a la figura de Mondello. La intención es divulgar los enlaces en el marco de la conmemoración, dijeron a la diaria promotores de la propuesta.

Torturas en Laguna del Sauce

El caso de Eduardo Mondello fue denunciado ante la Justicia en 2011. La abogada María del Carmen Salazar dijo a la diaria que en esa causa “están dados todos los elementos, porque el cuerpo se entregó y hubo una autopsia”.

La investigación determinó que después de su muerte, Mondello fue visto por el médico militar José Luis Braga, quien no constató todas las heridas que tenía. “Sí lo hizo Moisés Salgado, que en ese momento era médico forense en Maldonado y quedaron constatadas en un acta todas las torturas que le habían hecho”, afirmó Salazar.

Salgado murió en abril de 2023, pero fue un testigo clave para la causa: señaló que durante la autopsia soportó la vigilancia de los soldados armados y que Mondello tenía múltiples heridas que afectaron en sus órganos y amputaciones. Un soldado raso también atestiguó que el día de la muerte de Mondello escuchó los gritos y que un alférez salió de una sala gritando: “Lo maté, se me fue la mano”.

El 25 de marzo de 2025, Dardo Víctor Barrios Hernández fue procesado con prisión como coautor de ese crimen. El exmilitar, conocido como “El Zorro”, fue denunciado por torturar a decenas de jóvenes durante mientras estuvo en el batallón de Laguna del Sauce y operó como agente de Inteligencia Militar (S2) en los años 70.

En diciembre pasado, Barrios fue procesado también por el homicidio de Horacio Gelós Bonilla en la misma unidad militar.

Según determinó el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, en el marco de las denuncias masivas presentadas en 2011 por expresos y expresas que estuvieron en el batallón de Laguna del Sauce entre 1972 y 1976, en aquella época “El Zorro” apenas superaba los 20 años de edad, pero ya contaba con un impresionante entrenamiento para comandar sesiones de tortura (plantones, picanas, violaciones, submarinos) en las que los médicos del batallón evaluaban las secuelas de los apremios y determinaban “si era posible seguir con los tormentos”.