En el marco del proyecto de restauración del Paseo Marítimo de Punta Fría, esta semana el intendente Miguel Abella y el secretario general de la Intendencia de Maldonado (IDM), Álvaro Villegas, firmaron una resolución para la suscripción de un acuerdo de cooperación con la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH) y la Dirección Nacional de Arquitectura (DNA) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Según indica la resolución, a la que accedió la diaria, el convenio proyectado busca “establecer un marco de colaboración mutua y asistencia entre las partes” y, en este sentido, la IDM “se compromete a la reparación de muros en zona cercana al muelle Stella Maris y El Veril, así como a “aportar los materiales especificados por la DNA para la recuperación del equipamiento patrimonial existente en la costa rocosa de Punta Fría e instalar cartelería educativa”, pero no brinda detalles del monto económico a invertir.

En tanto, la DNH asume el compromiso de “realizar obras de reparación y restauración en los muelles El Veril y Stella Maris”, para lo que, según lo aprobado en el presupuesto nacional 2025-2029, se destinarán 350.000 dólares. Mientras que la DNA se encargará de “las obras de recuperación del Equipamiento Patrimonial de Hormigón en dos kilómetros de la Franja Rocosa de Piriápolis, en la zona de Punta Fría”, algo que fue “pautado” en el informe elaborado por el Departamento de Proyectos y Ejecuciones Patrimoniales de la DNA.

Por otra parte, Pablo Stratta, de la Asociación de Fomento de Punta Fría, informó a la diaria en febrero que, tras lo conversado el pasado 9 de febrero con el director Nacional de Hidrografía, Carlos Colacce, las obras comenzarán en mayo y, según Stratta, “se espera que finalicen antes de la próxima temporada estival”.