Representantes de organizaciones sociales y de la academia que integran la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce (CCLS) comparecieron ante comisiones integradas de la Junta Departamental de Maldonado para solicitar el tratamiento y aprobación del Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) y Desarrollo Sostenible de la Cuenca de la Laguna del Sauce. La instancia se desarrolló ante las comisiones de Legislación, Ambiente y Desarrollo Sustentable, Obras Públicas y Planeamiento y Ordenamiento Territorial.

Participaron Ana Núñez, Federico Casas y Fernando Niggemeyer, en representación de distintas asociaciones de vecinos de la cuenca, y el doctor Néstor Mazzeo, representante de la Universidad de la República en la CCLS. También estuvieron los doctores Isabel Gadino y José Sciandro, del Centro Universitario Regional Este, quienes aportaron fundamentos científicos y técnicos sobre la importancia de avanzar en la aprobación de este instrumento de planificación territorial.

La delegación abordó distintos aspectos técnicos, ambientales y territoriales vinculados al futuro de la cuenca. Durante la presentación, las organizaciones recordaron que se trata de un territorio estratégico para el departamento, ya que la laguna es la principal fuente de agua potable que abastece a gran parte de la población de Maldonado y sostiene múltiples actividades productivas y sociales.

La sesión se extendió por aproximadamente dos horas, durante las cuales se produjo “un rico y productivo” intercambio de opiniones. Niggemeyer, quien asistió por la Asociación de Fomento y Turismo de Sauce de Portezuelo, dijo a la diaria que “sorprendió lo fluido que fue todo y el nivel de los intercambios”.

“Pudimos exponer con claridad la necesidad de salir de un esquema de mala adaptación que tiene Maldonado en el manejo del agua y la importancia del PLOT para un departamento que es el que más ha crecido, y que seguirá creciendo”, mientras la población del resto del país decrece, expresó.

Recordó que las organizaciones y la academia estaban “preocupadas” por el estancamiento del expediente, que tiene varios años en el legislativo. En ese sentido, consideró que el pedido del intendente Miguel Abella, para que las comisiones recibieran al equipo de Gestión Territorial y dieran prioridad al plan, en pleno receso estival, contribuyó a adelantar el trabajo.

Priorizar la gestión del agua frente a otros intereses

“No se puede priorizar otros tipos de intereses frente a lo que es la gestión del agua potable”, remarcó el vocero. En enero 12 organizaciones de Laguna del Sauce denunciaron que “una conjunción de intereses” en el oficialismo trancaba la aprobación del PLOT, algo que ya se advertía desde principios de 2025.

La delegación recordó que el proyecto es resultado de años de trabajo entre organismos públicos, academia y organizaciones sociales, y que su aprobación permitirá “contar con herramientas claras para orientar el desarrollo territorial, proteger los ecosistemas de la cuenca y asegurar la calidad y disponibilidad del agua a largo plazo”.

Por eso insistieron en que es hora de definir y aprobar el PLOT y se ofrecieron “a continuar colaborando desde la sociedad civil y la academia para fortalecer la gobernanza ambiental de la cuenca y contribuir a la construcción de consensos que permitan proteger uno de los principales recursos naturales de Maldonado”.