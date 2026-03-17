A dos meses de que la Asociación de Fomento y Turismo (AFyT) de Sauce de Portezuelo reclamara “el fortalecimiento de los mecanismos de control y respuesta institucional” para las sistemáticas ocupaciones de terrenos en ese balneario y en el vecino Ocean Park, hay señales positivas para la comunidad.

Las actuaciones policiales vinculadas a posibles usurpaciones denunciadas en ambos balnearios se acentuaron desde principios de marzo. Bajo las directivas y supervisión del fiscal de quinto turno, Jorge Vaz, hubo siete recientes desalojos (no de viviendas, sino de predios), mientras que otras personas están compareciendo esta semana en la fiscalía por la presunta comisión de delitos de usurpación en más de 20 padrones por parte de particulares que planean venderlos.

Alfonso Di Paulo, presidente de la AFyT, dijo a la diaria que desde junio de 2025 los vecinos contabilizaron 130 padrones ocupados y casi todos comparten el esquema; fueron limpiados con máquinas que arrasaron la vegetación boscosa, cercados con el mismo alambre y lucen carteles de venta similares.

La modalidad observada sugiere la existencia de un plan coordinado: las intervenciones son “simultáneas o casi simultáneas” en grupos de cinco o seis predios.

“No estamos hablando de personas que ingresan porque no tienen tierra para vivir, es gente que alambra para vender”, aclaró. Si bien el derecho posesorio es un instrumento legal para acceder a la tierra, las investigaciones que algunos vecinos acercaron a la AFyT apuntan a que los procesos que estipula la ley “no se están dando”.

Silvia Juncal, “la mejor DT”

Las actuaciones de las últimas semanas, que implican un avance para el tema estancado durante meses, coinciden con el regreso de Silvia Juncal como jefa del destacamento de Sauce de Portezuelo. Para Di Paulo no es casualidad: “Su retorno es la respuesta que esperábamos del Ministerio del Interior”, dijo.

Es que, antes de desempeñarse como vocera y encargada de Relaciones Públicas de la Jefatura de Policía de Maldonado, la subcomisaria estuvo años al frente del destacamento del balneario y generó un muy buen vínculo con las asociaciones y comisiones barriales. Y no solo conoce “muy bien” la zona; Juncal obtuvo el título de escribana pública en octubre pasado y ese conocimiento es relevante al momento de investigar cómo funciona el aceitado mecanismo de usurpaciones denunciadas.

“Si hago un paralelismo con un cuadro de fútbol, es una gran directora técnica, que tiene una visión de cómo encarar un partido y por dónde llevarlo. Con el subcomisario anterior teníamos buen trato, pero no ponía énfasis o no encontraba los métodos para frenar esto. Sentimos que esta DT que es Silvia Juncal ha puesto el acento en un tema que venía postergándose”, celebró.

La responsabilidad de la IDM

La comunidad también ha reclamado respuestas de la Intendencia de Maldonado (IDM), a través de reuniones con varios jerarcas. Para la AFyT de Sauce de Portezuelo, que oficia como nexo entre los denunciantes y las autoridades, es fundamental que la comuna fiscalice los movimientos de particulares en los predios.

“Que exija al presunto propietario una autorización municipal para intervenir el suelo con maquinaria, que asigne un equipo de inspectores, que instale cartelería intimidatoria”, mencionó Di Paulo a modo de ejemplo. Por ahora, esas medidas no se han adoptado. Aunque reconoció que hay un capataz apostado en el centro comunal de La Capuera, dijo que no solo “no da abasto” para cubrir los balnearios de la zona, sino que la fiscalización “no es su función”.

En cambio, la IDM comenzó a citar a personas que dicen tener derechos posesorios en los terrenos denunciados para que expongan la documentación. “Ahí está habiendo una acción. No es que se esté haciendo caso omiso a lo que planteamos, aunque debería haber más acciones”, opinó Di Paulo.

Entretanto, recomendó a quienes tengan interés en adquirir terrenos en la zona, que “recurran al asesoramiento de un escribano de confianza que haga una pesquisa de lo que se está vendiendo”.